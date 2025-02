«Está prácticamente todo finalizado» en el nuevo colegio de Almendralejo

G. C.

SOLEDAD GÓMEZ Viernes, 17 de diciembre 2021, 07:41 Comenta Compartir

Los alumnos y docentes del colegio público Ortega y Gasset de Almendralejo comenzarán las clases el 10 de enero en el nuevo edificio, «porque la obra se recepciona entre el 18 de diciembre y el 4 de enero». Así lo afirmó ayer el secretario general de Educación, Francisco Amaya, que señaló que tanto la empresa constructora, como la dirección facultativa, el arquitecto jefe regional de obras o jefe de servicio de equipamiento han constatado que todo estará listo para el día 10 de enero.

Estas declaraciones llegan tras el escrito hecho público por un grupo de docentes del colegio en el que afirmaban que no realizarán la mudanza con las actuales condiciones del nuevo colegio y criticaban la celeridad con la que, a su juicio, la Consejería de Educación y Empleo pretendía realizar el traslado.

«Puedo entender que con la llegada de las vacaciones y con que quedan algunos remates propios de cuando se termina una obra y que tiene que ver con cuando se finaliza un edificio, algún sector de las familias y algún sector del claustro de profesores, me consta que no es todo el claustro de profesores, pueda tener incertidumbre no por el 10 de enero, sino porque vienen las vacaciones el 22 de diciembre».

Sin embargo, apuntó que el 22 de diciembre el claustro de profesores podrá llevar sus materiales personales al centro nuevo y «el 10 de enero estará todo previsto».

Trabajo intenso

En estos momentos, en el Ayuntamiento de Almendralejo «se trabaja intensamente haciendo todo el cambio de contratación de los equipos de luz, de agua y de caldera y todas las partes implicadas están trabajando para que todo esté a punto». La situación del colegio en la actualidad es que «prácticamente todo está finalizado e incluso la limpieza de obra es óptima para que ya el equipamiento, los pupitres que ya están en el centro, puedan ser distribuidos en los próximos días. Luego ya vendrá posteriormente la limpieza que hará el Ayuntamiento».