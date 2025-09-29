El PP de Villanueva denuncia la presunta incompatibilidad del concejal Zacarías Reyes al presidir Navisa

E. Domeque Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha denunciado públicamente la presunta «incompatibilidad legal» del concejal Zacarías Reyes por presidir la empresa municipal Navisa. Así lo explicó Manuel Lozano tras recibir la resolución a la consulta efectuada a la Junta Electoral Central. En esa comunicación, se alega que «un concejal no puede ser a la vez presidente de una empresa municipal cuando recibe remuneración por ello».

Según Lozano, las normas electorales no permiten simultanear estos dos cargos y entiende que la respuesta recibida es «muy clara, este concejal está en situación de incompatibilidad y, por tanto, tiene que optar a uno de los dos puestos». Además, avanzó que con posterioridad se tendrán que revisar los estamentos de la empresa pública, «que tampoco están ajustados a la norma».

Tras conocer esta información, el PP presentó un escrito al Ayuntamiento para plantear esta situación. El próximo paso será en la sesión plenaria de octubre, puesto que es el Pleno el órgano que debe resolver si se da esa incompatibilidad. «Lo mejor sería que el equipo de Gobierno, que este concejal, tome la decisión antes de tener que llegar al pleno», concluye Lozano.