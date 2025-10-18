HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El portavoz de los populares, Manuel Lozano. E. D.

El PP denuncia el uso «partidista» del periódico municipal de Villanueva de la Serena

E. Domeque

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

El Partido Popular ha denunciado el uso «partidista» del periódico municipal 'Villanueva Informa', editado por el Ayuntamiento. «Es un simple panfleto que hace cualquier cosa menos dar información», afirma Manuel Lozano, portavoz de los populares villanovenses, tras el reciente reparto del número correspondiente al mes de septiembre.

Se trata de un medio que se reparte en los domicilios, mediante sistema de buzoneo. Según recoge la Plataforma de Contratación, el servicio de impresión fue adjudicado a una empresa de Zaragoza por 12.075 euros, IVA incluido. En concreto, en la presentación de la iniciativa, se concretó que se repartiría en unas 8.000 viviendas y que no supondría gasto público al «autofinanciarse con anuncios».

Para Lozano, «es un pseudomedio que desinforma, solo hace propaganda de los que hace el equipo de Gobierno, que es nada». Además, entiende que al servicio de impresión hay que sumar los gastos derivados de su reparto, «y el trabajo del personal de dabinete de Alcaldía que lo elabora».

