El PP denuncia «dejadez» con el nuevo contrato de limpieza

El grupo municipal del Partido Popular acusa al equipo de Gobierno de «falta de trabajo» en el asunto del contrato del Servicio de Limpieza Urbana, ... Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Gestión del Punto Limpio. Vigente desde el año 2014, y con una cuantía que superaba los 2.829.000 euros, el actual tenía una duración de diez años, tras la cual existía la posibilidad de volver a licitar dicho contrato o usar una de las cláusulas que posibilitaba firmar una prórroga de otros diez años.

En abril, en el transcurso del pleno, el alcalde ya anunció que el contrato no se prorrogaría y que por tanto saldría de nuevo a licitación al considerar que el firmado hace diez años «se encuentra caduco», lo que aconsejaba una nueva licitación, señaló Ramírez Morán en su momento. Antes, también en el pleno, pero en febrero, tanto PP como Vox solicitaron que el contrato se licitase de nuevo. De aquello han pasado unos meses y desde el PP su concejala Beatriz Palomeque considera que ha pasado tiempo suficiente para no haber tenido que llegar a esta situación de tener que prorrogar el actual y no contar «ni tan siquiera con el pliego de condiciones redactado».