60 policías locales extremeños aprenden a salvar vidas

Paco Galeano Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Responsables de la Asociación Extremeña para el Fomento y Formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) imparten desde hace unas semanas a 60 policías locales un curso sobre la utilización de los desfibriladores externos automáticos (DEA) que llevan instalados los vehículos que utilizan en el desarrollo de su trabajo.

MÁS INFORMACIÓN Ángel Nieto se jubila tras 34 años en la Policía Local

En grupos de diez agentes, los instructores les explican en Almendralejo tanto el uso del desfibrilador externo automatizado como la reanimación cardiopulmonar, una maniobra de soporte vital básico que en más de una ocasión ha servido a los agentes para salvar vidas en la ciudad. Los cursos continuarán hasta octubre.