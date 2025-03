La Policía Nacional identifica a un hombre denunciado por varios delitos de lesiones leves en Don Benito

Estrella Domeque Lunes, 25 de julio 2022, 12:40 Comenta Compartir

La Policía Nacional investiga al menos tres denuncias efectuadas por personas en Don Benito que han sido presuntamente agredidas o amenazadas en los últimos días por un mismo hombre en distintos puntos de la localidad dombenitense.

Según indica a HOY la Policía Nacional, se trata de un varón que está plenamente identificado por lo que los datos de esta persona y los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente.

No obstante, en los últimos días se han difundido testimonios de algunas de estas personas que relatan en mensajes de audio lo ocurrido. «Ayer sacó de los pelos a una mujer de un coche delante de su hija porque decía que se estaba riendo de él», se explica en uno de los mensajes.

«Acabo de venir de denunciarlo, hace un año ya le pegó a mi mujer un golpetazo en el cristal del coche cuando llevaba a los niños al colegio; a los dos días, le sacó un cuchillo a una vecina», relata uno de los supuestos denunciantes que esta semana habría vuelto a tener otro incidente con este mismo individuo. También añade que vio cómo en ese momento llevaba escondido un cuchillo de grandes dimensiones.

«Si veis a un hombre altísimo, encorvado y con el pie vendado, cambiad de acera y no le miréis a la cara, huid», cuenta con voz angustiada otra mujer en otro de los audios. «En décimas de segundo se ha abalanzado sobre mí sacándome del coche tirándome de los pelos, me ha tirado al suelo y me gritaba '¡Te has reído de mí'», prosigue sobre lo sucedido esta mujer que también relata que había procedido a interponer la denuncia en la comisaría de Policía Nacional.