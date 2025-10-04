La Policía Nacional celebra su patrón con varias distinciones

Estrella Domeque Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acogió ayer el acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Una cita que, además, sirve para destacar el trabajo que a lo largo del año se realiza por parte de los integrantes de este cuerpo policial y en el que también se entregan condecoraciones y menciones honoríficas.

En concreto, en esta ocasión, se hizo entrega de cuatro condecoraciones y siete menciones, en un acto al que asistieron Ana Belén Fernández y Elisabeth Medina, alcaldesas de Villanueva y Don Benito, respectivamente.

i

www.hoyvillanueva.es

La comisaría de Policía Nacional Don Benito-Villanueva reconoció en esta edición con una cruz al mérito policial con distintivo blanco al inspector Juan Pedro Fernández Moreno, también a los agentes Pedro Santiago Tejedor León, Manuel Torija Mena y Javier Fernández Delicado.

En cuanto a las menciones honoríficas, entregaron a Alejandro Lozano Garrido, director de la oficina BBVA de Castuera; Ramón López Sánchez, administrador de GLS Don Benito y Isidro Murillo Manchado, de El Currete.

También se reconoció con esta mención a Juan Marín Ortigas, jefe de área regional Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Extremadura, Antonio Fernández Moreno, director de la Oficina del Sexpe Don Benito, Soraya Izquierdo de Vega y Juan María Grijota Pino, del servicio de vigilancia y tráfico de la Policía Local Don Benito, y María Victoria Díaz Cidoncha, gestora de banca profesional Banco Santander.

Orgullo

«Se destaca esa labor que en la mayoría de las ocasiones es callada, discreta y poco conocida, pero que es importantísima para nuestra sociedad y, por supuesto, para nuestra tranquilidad y seguridad», dijo la alcaldesa villanovense Ana Belén Fernández, que este año ejercía como anfitriona del acto.

Por su parte Luis López, inspector-jefe de la comisaría subrayó que con estos reconocimientos «pretendemos poner en valor el trabajo que todos realizan todos los días del año, pero hoy es un día especial y en el que nos sentimos orgullosos de vestir el uniforme azul que simboliza el compromiso con la sociedad que ser policía representa y que es mucho más que una profesión».

En su intervención, López también quiso subrayar el trabajo en los delitos de odio y de violencia de género, «una lacra de nuestros días». Además, tuvo un emotivo recuerdo para Ilahm, fallecida a manos de su marido en Don Benito el pasado mes de agosto.