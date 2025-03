La Policía Local de Zafra precinta varios equipos de música de bares que incumplen la normativa de ruido

Redacción HOY Zafra Martes, 5 de julio 2022, 19:07 Compartir

Agentes de la Policía Local de Zafra, en cumplimiento de una resolución de alcaldía, han procedido al precintado de varios equipos de sonido de establecimientos que incumplían desde hace tiempo la normativa en materia de ruidos.

Desde el ayuntamiento se recuerda que «cuando se están defendiendo unos intereses privados y legítimos hay que tener en cuenta que se están perjudicando intereses de otras personas y por eso hay que buscar un equilibrio».

La Policía Local, la Guardia Civil y los vecinos habían formulado una serie de denuncias relacionadas con las molestias que vienen generando bares que no pueden tener música y aun así la tienen. La licencia que tienen estos establecimientos es para actividad de «bar no musical», por lo que no están facultados para colocar equipos de música ni otra fuente de emisión sonora. Por este motivo, el Ayuntamiento de Zafra decretó como medida cautelar, y con carácter provisional, el precintado de las fuentes de emisión sonoras existentes en dichos locales.

El consistorio informa que el gran problema que existe en Zafra es que hay locales que tienen licencia de cafetería, restaurante o bar, pero están ejerciendo como si fueran establecimientos autorizados para poner música, cuando es algo que está prohibido por ley.

Además, se recuerda que los que sí tienen licencia y están autorizados han tenido que hacer una importante inversión para insonorizar sus locales y acondicionarlos para respetar la normativa, han visto cómo otros bares ponían música y producían contaminación acústica además de molestias vecinales.

Por todo ello, y tras las denuncias formuladas, se ha procedido por parte de agentes de la Policía Local a precintar esos equipos de sonido que incumplen la normativa y dar cumplimiento así a la resolución de alcaldía