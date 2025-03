La Policía Local de Don Benito da el salto a las redes sociales a través de Facebook

Estrella Domeque Sábado, 19 de agosto 2023, 09:34 Comenta Compartir

La Policía Local de Don Benito da el salto a las redes sociales con la creación de una página en Facebook. Se trata de una iniciativa novedosa en la localidad, pero que se realiza desde hace tiempo en numerosos municipios. No obstante, era una propuesta en la que ya trabajaba el cuerpo policial y que se trasladó en una de las primeras reuniones con la Concejalía de Seguridad Ciudadana. «Tenían mucho interés en que se llevase a cabo», explica Ángel Luis Valadés, concejal delegado del área.

El objetivo será crear una relación con la ciudadanía compartiendo consejos o aquellas incidencias de relevancia como cortes de calles. Según explica Emilio José García, inspector-jefe de la Policía Local, la iniciativa se enmarca dentro de un proyecto de renovación y transformación que el cuerpo policial está llevando a cabo en los últimos años. «La intención no es otra que poner en conocimiento de los ciudadanos las intervenciones, la información y las sugerencias que nosotros podamos transmitir», desarrolla García que, matiza, que no se trata de un canal de comunicación, «lo que no quiere decir que no atendamos las quejas o sugerencias que veamos en esta página».

Así, recuerda, que formalmente estas denuncias deben realizarse en los canales previamente establecidos en la Jefatura de la Policía Local. «Se trata de implantar una policía cercana y no sólo protectora sino también que aconseje al ciudadano; es un perfil más bien pedagógico que creo que en los tiempos que corren es necesario», prosigue. La Policía Local, que cuenta actualmente con 62 efectivos, anima a participar en esta nueva página al tiempo que avanza que próximamente se extenderá la iniciativa a otras redes sociales.

Asimismo, Ángel Luis Valadés ha informado de que se sigue trabajando en el proyecto de la segunda fase de actuación en las instalaciones de la comisaría para la adecuación de la parte de atrás del edificio y el patio.