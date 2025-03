La Policía intervino en el piso de Almendralejo ocupado antes del incendio El Ayuntamiento reconoce que hay varios bloques más ocupados ilegalmente, pero dice que no puede intervenir sin denuncias

La Policía Local ha tenido que intervenir en los seis u ocho meses en varias ocasiones en los pisos ocupados de la calle Mérida con Molineta en los que el pasado sábado se produjo un incendio y hubo que rescatar a 9 menores y 2 adultos.

Los agentes tuvieron que intervenir ante varios avisos por discusiones en el interior del inmueble. En otra ocasión, se hizo por incumplimiento de las ordenanzas municipales que prohíben tender la ropa en los balcones. «Estamos tomando medidas en cuanto a civismo», señaló el concejal de Seguridad, Juan Arias.

Sobre la posibilidad de actuar, manifestó que no es posible hacerlo por iniciativa propia, ya que se trata de propiedades privadas y es necesario que antes haya una denuncia de los propietarios de cada piso o inquilino.

Desde el Ayuntamiento tenían conocimiento de que había varios pisos ocupados ilegalmente en el bloque, pero no si hay algún alquiler legal o propiedad. «Nosotros no podemos echar a nadie sin una orden judicial».

En este sentido, Arias recordó que «muchas veces el propietario ni siquiera denuncia» la ocupación ilegal. Y, en cualquier caso, desde que el propietario inicia la denuncia por esa ocupación hasta que un juzgado ordena desahuciarlo puede pasar casi un año. «Y si el propietario no denuncia, sí que no podemos actuar de ninguna forma a no ser que sea por convivencia ciudadana».

En cuanto a la existencia de menores no escolarizados, aseguró que en ese sentido sí puede actuar Servicios Sociales, aunque a veces la dificultad con la que se encuentran es que son familias de temporeros que se desplazan a menudo entre municipios y comunidades autónomas, pero también entre diferentes pisos de la misma localidad.

Desde la noche del sábado dos familias fueron desalojadas de sendos pisos del bloque, una quedó calcinada y otra por posibles daños estructurales. Ambas se han dirigido a los Servicios Sociales para solicitar ayuda.

El Ayuntamiento reconoce que hay al menos cuatro o cinco bloques que tienen viviendas ocupadas ilegalmente.