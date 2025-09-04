HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
Mapa con las indicaciones ofrecidas por la Policía Local de Don Benito.

La Policía de Don Benito avisa de restricciones de tráfico durante la feria

E. Domeque

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:05

Con el comienzo este viernes de la Feria y Fiestas de Septiembre en Don Benito y la Policía Local ha dado a conocer algunas de las restricciones de tráfico que se producirán hasta el próximo día 9 en el entorno del recinto ferial. El objetivo es garantizar tanto la fluidez viaria como la seguridad de los peatones en los entornos de mayor afluencia de personas y vehículos durante las fiestas, que este sábado tendrán como plato fuerte el concierto de Manuel Carrasco.

Entre otras medidas, la avenida de Badajoz y la carretera que conecta con la autovía, hasta la glorieta conocida como 'Bola del Mundo', serán de sentido único durante esos días. Así, la avenida de Badajoz solamente se podrá usar en sentido Medellín, mientras que la entrada a Don Benito será por la EX-A2-R1, atravesando los polígonos San Isidro e Isaac Peral.

Por otra parte, en cuanto a estacionamientos, se habilitan en el polígono industrial Las Cumbres, aunque se recomienda dejar el coche en la población y acudir caminando al recinto ferial. «Más cómodo, más rápido y de paso haces un poco de ejercicio», dicen desde la Policía Local en su ya habitual tono jocoso en redes sociales.

Además, recuerdan la recomendación de 'Cero alcohol al volante', y piden que se respete en todo momento la señalización de estas restricciones de tráfico, también las indicaciones de los agentes.

Cabe recordar que el dispositivo de seguridad establecido para estos próximos días engloba a alrededor de 350 efectivos tanto de Policía Local como de Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios. El sábado se espera que sea el día de mayor afluencia de público dentro y fuera del recinto ferial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  4. 4 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  5. 5

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  6. 6

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  7. 7 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  8. 8 Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres
  9. 9

    Elena Salgado asumirá las competencias que deja Giralt como concejal en Badajoz
  10. 10

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía de Don Benito avisa de restricciones de tráfico durante la feria

La Policía de Don Benito avisa de restricciones de tráfico durante la feria