La Policía de Don Benito avisa de restricciones de tráfico durante la feria

Con el comienzo este viernes de la Feria y Fiestas de Septiembre en Don Benito y la Policía Local ha dado a conocer algunas de las restricciones de tráfico que se producirán hasta el próximo día 9 en el entorno del recinto ferial. El objetivo es garantizar tanto la fluidez viaria como la seguridad de los peatones en los entornos de mayor afluencia de personas y vehículos durante las fiestas, que este sábado tendrán como plato fuerte el concierto de Manuel Carrasco.

Entre otras medidas, la avenida de Badajoz y la carretera que conecta con la autovía, hasta la glorieta conocida como 'Bola del Mundo', serán de sentido único durante esos días. Así, la avenida de Badajoz solamente se podrá usar en sentido Medellín, mientras que la entrada a Don Benito será por la EX-A2-R1, atravesando los polígonos San Isidro e Isaac Peral.

Por otra parte, en cuanto a estacionamientos, se habilitan en el polígono industrial Las Cumbres, aunque se recomienda dejar el coche en la población y acudir caminando al recinto ferial. «Más cómodo, más rápido y de paso haces un poco de ejercicio», dicen desde la Policía Local en su ya habitual tono jocoso en redes sociales.

Además, recuerdan la recomendación de 'Cero alcohol al volante', y piden que se respete en todo momento la señalización de estas restricciones de tráfico, también las indicaciones de los agentes.

Cabe recordar que el dispositivo de seguridad establecido para estos próximos días engloba a alrededor de 350 efectivos tanto de Policía Local como de Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios. El sábado se espera que sea el día de mayor afluencia de público dentro y fuera del recinto ferial.