Polémica en Zafra por la sustitución del certamen de reina y míster de la FIG por unas medallas de honor El alcalde, José Carlos Contreras, y la concejala Toni Toro. :: a. m. IU dice que hace diez años que pide que el concurso no se celebre y el PP afea al equipo de gobierno que haya decidido lo de los galardones unilateralmente ANA MAGRO Viernes, 6 septiembre 2019, 08:14

El Ayuntamiento de Zafra ha decidido suprimir el certamen de reina y míster de la Feria Internacional Ganadera (FIG) y Tradicional de San Miguel y lo sustituirá por la entrega de unas medallas de honor de la FIG. «Han sido 53 años de una tradición que tuvo mucho auge, sobre todo en los años 80 y 90, pero que ya en las últimas ediciones ha ido perdiendo participación porque los cánones ya no son los mismos», dijo el alcalde, José Carlos Contreras, al anunciar la decisión de suprimir el certamen, que -aseguró- «responde a lo que transmite la sociedad zafreña, pues este año sólo se han presentado tres chicas y un chico. Nosotros defendemos la igualdad, pero también la libertad y no queríamos quitar una tradición de la ciudad. Ha sido la sociedad, no presentándose, la que ha querido cambiar el modelo, modernizarse y actualizarse», subrayó el primer edil.

Contreras anunció que a partir de ahora se concederán las Medallas de Honor de la FIG, que se entregarán el mismo día del pregón. Con ellas se quiere hacer un reconocimiento a todas las instituciones, organismos y personas a título individual que han participado y siguen participando en la Feria de Zafra.

«Se le debía a todas esas personas que han estado presentes en estos 566 años de historia y hasta ahora no ha habido un reconocimiento para todas ellas», añadió.

Habrá tres categorías: Medalla de la Feria Internacional Ganadera, Medalla a la institución, organismo o persona a la Feria Ganadera, y Medalla a la institución, organismo o persona a la feria comercial. El alcalde señaló que es importante valorar el esfuerzo de ganaderos, asociaciones, y comerciales que vienen cada año a la Feria de Zafra y próximamente se darán a conocer los galardonados de este año.

El grupo municipal Unidas por Zafra Izquierda Unida, tras conocer la decisión del equipo de gobierno aclaró en una nota de prensa que esta propuesta «la lleva realizando este grupo político desde hace más de diez años por considerarla desigual y un acto que no está acorde con la realidad de la sociedad actual».

Según este grupo, siempre se ha pedido la sustitución de este tipo de actos por considerar «que se encorsetaba a la mujer, distorsionaba el concepto real de igualdad y porque se da una visibilización errónea de nuestra juventud, siendo meros cargos representativos que sólo acompañan a las autoridades a los distintos actos bajo protocolos, y sin valorar acciones sociales, de emprendimiento o alabando currículos profesionales de nuestros jóvenes cuya representatividad debería estar basada en esos aspectos para ser referentes para el resto de jóvenes», asegura Unidas por Zafra Izquierda Unida, que recuerda que en el último pleno ordinario celebrado el pasado 6 de agosto su grupo, en el punto de ruegos y preguntas, volvía a incidir sobre este aspecto y a proponer la sustitución del certamen. «El PSOE de Zafra de manos de la concejala de Participación, Toni Toro, hablaba que mientras hubiese participación ciudadana en relación a este acto seguiría abierta» y aclaran que en este mismo pleno, el concejal de IU, David Jiménez, puso como ejemplos distintas localidades que ya habían sustituido ese tipo de certámenes por medallas o diplomas de reconocimiento a los jóvenes de esas poblaciones.

Por su parte, el grupo municipal del PP ha criticado que el equipo de gobierno no haya consensuado con el resto de fuerzas políticas el procedimiento de las nuevas distinciones que sustituirán al certamen de reina y míster de las fiestas. Sin entrar a valorar la eliminación de dicho concurso, aunque señalan que se podrían haber buscado otras fórmulas «adaptadas a los tiempos, que siguieran atrayendo a quienes gustan de este tipo de certámenes», los populares lamentan que se hayan enterado de la creación de las Medallas de Honor de la Feria Internacional Ganadera por la prensa.

Improvisación

Para el PP, cualquier reconocimiento honorífico otorgado por el Ayuntamiento está sometido al trámite que determina el Reglamento Especial de Honores y Distinciones para que cuando alguno se otorgue sea «fiel reflejo de la voluntad corporativa». Por ello, reclama «fórmulas reglamentarias consensuadas o mayoritariamente avaladas que garanticen que la entrega de los galardones no queden sujetas a la arbitrariedad de la voluntad del alcalde o de su Gobierno».

El PP de Zafra acusa al equipo de gobierno de actuar «con improvisación, con abuso manifiesto de las instituciones y con olvido del resto de los grupos de la Corporación».

Por todo ello, piden que rectifique y someta la cuestión a estudio en el seno de la Entidad Ferial, al tiempo que señalan que «no es estrictamente necesario que este año se otorgue ninguna distinción», sino que «se puede esperar, forjar consensos y hacer que los galardonados sientan que han recibido la confianza de toda una institución, la Entidad Ferial, y no sólo el espaldarazo todopoderoso del grupo gobernante», concluye el PP.