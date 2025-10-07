HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El pleno extraordinario aprueba los días de fiestas locales de 2026 en Castuera

F. Vázquez

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Con la excusa de asistencia de los concejales Soledad Morillo García y Paula Esperilla Sánchez (PSOE) y Maximino José Fernández Martín de la Vega (PP), ... la corporación municipal celebró el pasado viernes una sesión extraordinaria en la que el único punto del orden del día fue la elección de las fiestas locales de 2026. El lunes 2 de febrero, la Candelaria, y el viernes 15 de mayo, San Isidro, son los días elegidos como fiestas locales para el próximo año. Esta propuesta de fiestas locales fue aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos que conforman la corporación municipal: PSOE, PP y UpC.

