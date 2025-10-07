El pleno extraordinario aprueba los días de fiestas locales de 2026 en Castuera
F. Vázquez
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
Con la excusa de asistencia de los concejales Soledad Morillo García y Paula Esperilla Sánchez (PSOE) y Maximino José Fernández Martín de la Vega (PP), ... la corporación municipal celebró el pasado viernes una sesión extraordinaria en la que el único punto del orden del día fue la elección de las fiestas locales de 2026. El lunes 2 de febrero, la Candelaria, y el viernes 15 de mayo, San Isidro, son los días elegidos como fiestas locales para el próximo año. Esta propuesta de fiestas locales fue aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos que conforman la corporación municipal: PSOE, PP y UpC.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión