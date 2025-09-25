El Pleno aprueba nuevas modificaciones presupuestarias

E. Domeque Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena aprobó en la sesión plenaria de ayer diversas modificaciones presupuestarias, con los votos a favor únicamente del PSOE, en contra de Partido Popular y Vox.

Así, se procedió a la aprobación de la cuenta general de 2024. «Arroja un resultado que pone de manifiesto la buena ejecución del presupuesto y el cumplimiento de gran parte de las previsiones reflejadas en dicho documento», sostiene María Lozano, portavoz municipal, que asegura que el remanente líquido de tesorería «muestra una estabilidad presupuestaria y unas cuentas responsables y coherentes».

Por parte del PP, Manuel Lozano rebatió estos argumentos señalando varias cuestiones, entre ellas, «que hemos gastado más de lo que hemos ingresado, como viene ocurriendo año tras año». Además, estimó que se han dejado de recaudar algo más de 7,6 millones de euros, «lo que da idea de la falta de previsión de este equipo de Gobierno».

Desde Vox, su portavoz ,Andrés Oliva, respondió que «si no estuvieran obligados a realizar este trámite, no se atreverían a presentar una cuenta que ha sido vapuleada a lo largo del ejercicio 2024 con todas las modificaciones y, en general, con todos los imprevistos que van tapando de la manera que mejor entienden».

Además, se aprobaron inicialmente dos modificaciones presupuestarias del ejercicio de este año. Una de ellas es una transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, por un importe de 40.100 euros; la otra es relativa a un suplemento de crédito financiado con mayores ingresos recaudados y cuyo importe es de 520.000 euros. Cuantía que se transferirá a las tres entidades locales menores de Valdivia, Zurbarán y Entrerríos.

Anexo de inversiones

Con los mismos votos, a favor del PSOE y en contra del PP y Vox, se dio luz verde también de forma inicial a una modificación del anexo de inversiones a realizar en el ejercicio 2025. «Permitirá ejecutar algunas de las inversiones previstas como es el camino de la Cooperativa San Isidro con la autovía o la adquisición del inmueble de la calle Pocillo para una remodelación integral de la zona», dijo María Lozano.

También de las entidades de Zurbarán y Entrerríos se han aprobado por unanimidad dos puntos relativos a enajenaciones de parcelas rústicas en cada una de las poblaciones.