La plantilla de la fábrica de vidrio de Villafranca, con 400 trabajadores, amenaza con paros por el atasco del convenio

Resurge la conflictividad laboral en una de las grandes industrias de Extremadura. En Barbosa&Almeida (BA Glass), la fábrica de vidrio de Villafranca de los Barros, los sindicatos han iniciado esta mañana una serie de protestas que, en principio, pasan por concentraciones ante la fábrica aunque en un horizonte posible a corto plazo se plantea la convocatoria de paros en la actividad. De esta forma, los 400 empleados que tiene la industria están llamados a protestar por la ausencia de avances en la negociación del convenio colectivo que de continuidad al que estaba vigente hasta el año pasado y que ahora está prorrogado.

La fábrica de vidrio de Villafranca es la más grande de España y la segunda de Europa. Pertenece al grupo portugués B&A. El grupo empresarial tiene doce fábricas y 3.800 empleados en siete países europeo. Es una de las industrias más solventes afincadas en la comunidad autónoma. Está en crecimiento en el último lustro. De hecho podrá producir hasta 500 millones más de botellas al año con la ampliación de su fábrica villafranquesa. Por plantilla, es la tercera factoría con más empleados de la región.

En enero de 2020 se firmó el convenio colectivo que ahora está prorrogado. Hubo dificultades para alcanzar el acuerdo en meses anteriores. El anterior, que se firmó en 2015, se extinguió el 31 de diciembre de 2018.

Los trabajadores de BA Glass de Villafranca están entre las peores remuneradas del sector, critican los representantes de los trabajadores. «Por debajo incluso de los compañeros de la planta que la propia empresa posee en León», agrega. La plantilla reivindica, de forma general, la recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de un IPC «disparado» y acercarse a la retribución media de este sector industrial.

Las negociaciones por el nuevo convenio están en punto muerto desde hace semanas. Según han informado fuentes sindicales a HOY, el punto de partida es la subida del IPC a cierre del año pasado, esto es, un 5,7% para los sueldos. La empresa lo admite pero no otra de las peticiones como es la de la subida de los pluses y que estas se consoliden en las nóminas. Según los sindicatos, el grupo portugués no está por la labor de la consolidación de los pluses y «quiere solventarlo todo con una página única no consolidada para años sucesivos».

Los trabajadores de BA Glass en Villafranca de los Barros «no están dispuestos a consentir una subida salarial por debajo de la inflación que reduzca su poder adquisitivo, ya muy por debajo de la media del sector del vidrio», dice la federación de Industria de CC OO. Proseguirán con las movilizaciones «hasta lograr el desbloqueo» de la negociación y, en caso de mantenerse la cerrazón empresarial, se plantearán la convocatoria de una huelga que paralice la producción de la fábrica, se agrega.

El calendario de protesta arranca hoy con una concentración a las puertas de la fábrica entre las 11 y las 17 horas.

Subida del 20% inasumible, dice la empresa

HOY se ha puesto en contacto con BA Glass para contar con su versión en el conflicto colectivo. «Estamos en un proceso normal de negociación para cerrar el acuerdo. Hemos tenido tres reuniones hasta ahora. La primera fue la creación de la comisión negociadora», anticipa Iva Rodrigues Dias, directora general de BA Glass en la Península. Las reuniones han sido para aproximar posiciones, «pero todavía estamos lejos. Así que continuaremos con el proceso habitual de negociación», incide.

Con todo, reseña que las peticiones presentadas por los trabajadores tienen un impacto muy alto, «de más del 20%», en los salarios. Un porcentaje de subida, subraya Rodrigues, que es «completamente imposible para garantizar la sostenibilidad de la fábrica» de Villafranca de los Barros.

La empresa no valora el inicio de protestas, aunque cree que «parece» que llegan «demasiado pronto en este momento en que se están llevando a cabo las negociaciones», en palabras de la directora general de BA Glass en la Península Ibérica.