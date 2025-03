Los Planetas emocionan a toda una generación en el Contempopránea

María Isabel Hidalgo Badajoz Domingo, 27 de agosto 2023, 13:56 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Una fiesta le deben Los Planetas a Raúl Romero que recorrió junto a su familia los más de 700 kilómetros que separan Billbao de Olivenza ... para no perderse Contempopranea y disfrutar de unos de sus grupos favoritos. «Es la semana grande de Bilbao pero no me importa perdérmelo, mis vacaciones están planificadas para que coincidan con el festival. Nos gustan las fiestas de Bilabo pero somos más de Contempopranea», contaba Romero que este año no verá a Mariajaia, el personaje icono de sus fiestas.

No es la primera vez que Raúl viaja a Extremadura para disfrutar de este festival, también ha asistido a las ediciones que se hicieron en Alburquerque. «Estamos súper agusto. Olivenza es un pueblo chulísimo ya estuvimos el año pasado, pero tengo la sensación que este año hay menos gente, no sé si el cambio de fechas habrá tenido algo que ver». Su hija, de apenas nueve años esperaban ansiosa la aparición de Los Planetas en el escenario. «Culpa mía», señalaba el padre muy aficionado a la banda que se ha encargado de transmitir este gusto a las nuevas generaciones. Noticia Relacionada Mucha expectación en el cierre de Contempopránea Algo similar le ocurría a José Fernández, que se desplazó desde Puebla de Sancho Pérez para ver a Los Planetas de quienes es seguidor de la banda desde que tenía 17 años. «La primera vez que los ví en directo fue en un festival que hubo en Puebla de la Reina, desde ese día me enamoré de ellos y les he seguido siempre que he podido«, explicaba este seguidor del grupo mientras lucia con orgullo una camiseta del grupo. Lo que cuentan sus letras y como lo transmite el vocalista de Los Planetas es lo que más gusta a Fernández. «Dice las cosas con un sentimiento y unas formas que no hay nada igual y este grupo ha sido el que ha sembrado el germen para que bandas como Vetusta Morla o Viva Suecia estén donde están». Antes de que Los Planetas comenzarán a girar alrededor del escenario José ya estaba emocionado. «Me hace mucha ilusión venir hoy aquí porque me compaña un buen amigo que los va a ver por primera vez y para mi eso es muy importante», destacó. «No podíamos perdernos este clásico» Ana María Fernández tuvo ayer a Los Planetas cerca de casa y no quiso perdérselos. Esta oliventina pasó la noche con unas amigas «Somos muy seguidoras de todos los que han pasado por el festival, pero este grupo es un clásico y no podíamos perdérnoslo. Además estamos muy orgullosas de que un festival como este se celebre en nuestro pueblo», contaba emocionada. Unos minutos más tarde de la hora anunciada un sonido que recordaba a la melodía de la Guerra de las Galaxias trasladó al público al universo, allí se reecontraron con Los Planetas que entre aplausos, y cientos de pantallas recogiendo el momento abrieron su actuación.'Segundo Premio', fue lo primero que sonó en el Baluarte de San Blas. Después siguieron 'Hierro y Niquel' o 'Devuélveme la pasta', entre otros. Durante algo más de la hora que estuvieron en el escenario el público coreó todas sus canciones y se convirtieron en los astros que giraron alrededor de Los Planetas bailando con ellos hasta el final.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Olivenza

Contempopranea