El plan de acción contra mosquitos llega a 17 municipios

La Diputación de Badajoz, a través del área de Transición Ecológica, ha finalizado la campaña 2025 del Plan de Acción frente a Mosquitos en las ... Vegas Altas, un programa de carácter integral orientado a reducir la presencia de este insecto y minimizar sus efectos sobre la población. En esta edición han participado 17 municipios de la comarca: Torrefresneda, Medellín, Yelbes, Santa Amalia, Valdehornillos, Hernán Cortés, Vivares, El Torviscal, Zurbarán, Entrerríos, Palazuelo, Rena, Acedera, Gargáligas, Navalvillar de Pela, Obando y Vegas Altas.

El plan ha desarrollado dos tipos de tratamientos biocidas en cada uno de los municipios participantes. Por un lado, se realizaron ocho aplicaciones adulticidas en zonas verdes urbanas entre el 26 de mayo y principios de septiembre. Por otro, se llevaron a cabo cinco intervenciones larvicidas en arrozales y zonas de encharcamiento, entre el 24 de junio y finales de agosto.

www.hoyvegasaltas.es

Además de los tratamientos, el plan ha incorporado acciones de sensibilización y educación ambiental con la colaboración de ADENEX y el área de Salud de Don Benito–Villanueva del Servicio Extremeño de Salud (SES). Se han desarrollado charlas informativas y talleres prácticos en los municipios, con una asistencia total de 281 personas.

En estas jornadas se explicó el funcionamiento del plan, las medidas preventivas que la ciudadanía puede aplicar en su entorno y los riesgos asociados al virus del Nilo Occidental. Como parte práctica, los participantes construyeron cajas refugio para murciélagos, depredadores naturales de los mosquitos.

210.000 euros

El presupuesto global del plan ha sido de 210.000 euros, de los cuales el 70% ha sido financiado por la Diputación de Badajoz a través del área de Transición Ecológica, mientras que el 30% restante ha sido asumido por los Ayuntamientos participantes.

El Plan de Acción ha establecido también sinergias con el proyecto científico Vector.Ex, mediante la instalación de dispositivos de captura y análisis de especies que permiten obtener información detallada sobre las poblaciones de mosquito y su evolución.