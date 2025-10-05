HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Actuaciones nocturnas en los municipios. HOY
VEGAS ALTAS

El plan de acción contra mosquitos llega a 17 municipios

La Diputación de Badajoz ha repetido esta iniciativa centrada en reducir la presencia de este insecto y minimizar sus efectos

E. Domeque

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

La Diputación de Badajoz, a través del área de Transición Ecológica, ha finalizado la campaña 2025 del Plan de Acción frente a Mosquitos en las ... Vegas Altas, un programa de carácter integral orientado a reducir la presencia de este insecto y minimizar sus efectos sobre la población. En esta edición han participado 17 municipios de la comarca: Torrefresneda, Medellín, Yelbes, Santa Amalia, Valdehornillos, Hernán Cortés, Vivares, El Torviscal, Zurbarán, Entrerríos, Palazuelo, Rena, Acedera, Gargáligas, Navalvillar de Pela, Obando y Vegas Altas.

