La piscina climatizada abrirá el próximo 29 de septiembre

Un total de 42.237 personas han disfrutado este verano de la piscina municipal desde que se abrió el pasado 20 de junio. Así, en esta temporada estival, las instalaciones han permanecido abiertas durante 80 días con una media diaria de usuarios de 528.

Son los datos facilitados por María Lozano, concejal de Deportes, quien destaca que los días de mayor afluencia fueron el 22 de junio, 1, 6 y 16 de julio, además del 7 de agosto. Se trata de jornadas en las que en la localidad se registraron temperaturas por encima de los 40 grados, en algunos casos, en plena ola de calor.

Además de dar a conocer estos datos, Lozano ha anunciado que el próximo 29 de septiembre abrirá la piscina climatizada. En este caso, el horario será desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche de manera ininterrumpida.

Actualmente, se están llevando a cabo diversas tareas de adecuación, acondicionamiento y puesta a punto para que los ciudadanos puedan disfrutar de estas instalaciones.

