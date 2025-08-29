El pintor Diego Murillo expone en el espacio Sal y Oro de El Puerto de Santa María

Antonio Mártín Viernes, 29 de agosto 2025, 08:37 Comenta Compartir

La exposición del pintor Diego Murillo Fernández se inaugura hoy en el espacio real taurino Sal y Oro del Puerto de Santa María. Esta muestra, que se abre a las ocho de la tarde, es un homenaje a la tauromaquia que refleja la pasión y el respeto del artista por la fiesta.

Nacido en Campanario en 1952 y afincado en Llerena, Murillo ha desarrollado su carrera artística de manera autodidacta y su obra es un reflejo de su dedicación y amor por la pintura. En Sal y Oro presenta una recopilación de obras que muestran al toro en su hábitat natural y en el ruedo, destacando la lidia y las expresiones de los toreros.

La técnica de Murillo es innovadora, utilizando espátula para crear cuadros detallados y rápidos. En su trayectoria artística ha demostrado su habilidad para plasmar la emoción y la pasión de la tauromaquia.