Pilar Alejos gana el premio de microrrelatos Manuel J. Peláez

La valenciana Pilar Alejos Martínez ha recibido el VII Premio de microrrelatos del colectivo Manuel J. Peláez, por su texto 'Vencido'. El acto se celebró en el complejo cultural Santa Marina, y en él se dio lectura a los 41 microrrelatos seleccionados de entre los 1.565 recibidos en 2019, unos textos que a su vez están recogidos en la publicación que cada año edita la asociación.

Este mismo día fue, el pasado domingo, presentada esta publicación con la que se ha querido rendir un homenaje a Isabel Urueña, ganadora del premio en su primera edición de 2013 y recientemente fallecida.

También estuvo en el recuerdo Manuel J. Peláez, y es que, según explicó el presidente del colectivo, José Francisco Gras, «la elección de la fecha de la entrega de este premio, nuestro acto más importante, no es casual, siempre se celebra el domingo más cercano al 16 de junio, fecha del fallecimiento de Manolo Peláez, y hoy justo hace once años que nos dejó».

Este premio de microrrelatos es uno de los certámenes literarios más conocidos y prestigiosos de España.

La ganadora de este año recogió su premio «muy emocionada». Durante su intervención puso de manifiesto, además de la buena organización del galardón, los valores del colectivo y la labor del jurado. «Ganar este concurso va a suponer un antes y un después en mi vida, supe desde que me comunicaron que había ganado el premio que iba a ser algo excepcional, no solo por la cuantía económica, que también es importante, sino por la confianza que me ha dado en mis letras y que tanto necesitaba en este momento de mi vida, además me ha dado la oportunidad de conocer Zafra y a gente maravillosa», aseguró.

«'Vencido' es una deuda que se tiene con mucha gente de este país y que deben recuperar su dignidad», aseveró su autora.