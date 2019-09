PP pide a Hacienda que intervenga las cuentas del Ayuntamiento de Alburquerque

Víctor Píriz, diputado nacional del PP, anunció que, dentro de una batería de medidas tendentes a descubrir el entramado económico existente en el Ayuntamiento de Alburquerque, se encuentra la solicitud de intervención de las cuentas municipales por parte de Hacienda, las contrataciones con personas y algunas empresas locales, el motivo del incremento desmesurado de la deuda entre 2015 y 2016, la solicitud para que «alguien que esté capacitado para el cargo desempeñe en el consistorio un puesto que desde hace más de 10 años está ocupado de manera accidental», así como una reunión con la Fiscalía, que aparte de denuncias de los populares, tiene al menos dos de otras personas, señaló.

Acusó al ex alcalde de estar buscando excusas y culpables para un ERE en su reunión con los trabajadores, acto que calificó de «un sainete más» y dijo con rotundidad que el único culpable es la bancarrota del consistorio, a la que ha conducido las políticas del anterior alcalde y su grupo. Exigió al PSOE que «tome medidas, y rompa amarras con Vadillo» y no consienta que en este ayuntamiento se «estén pisoteando los derechos de los trabajadores, a los que se amenaza con un ERE si denuncian su situación». «Vara y Lemus son los principales culpables por haber dado alas a Ángel Vadillo», añadió.

Pidió a la alcaldesa que empiece a ejercer como tal, y se respete a sí misma como mujer, y no consienta tener que sentarse, como hace unos días, en una reunión entre los contratados municipales, dejando que interviniera el ex alcalde para que les explicara el motivo de los impagos de tres mensualidades como mínimo. De hecho, Vadillo recibe a diario a la gente en el ayuntamiento, ejerciendo de facto como alcalde, a pesar de no trabajar aún como asesor del grupo de gobierno, como él mismo confesó hace unos días.

Víctor Píriz, que compareció junto al portavoz popular, Manuel Arce, explicó que han impugnado el nombramiento de Vadillo como asesor-portavoz y, por tanto, esta cuestión tiene que volver a llevarse a pleno.

Píriz asegura que desarrollará todas las acciones posibles para exigir que el ayuntamiento pague a los funcionarios, contratados y proveedores porque, añadió, «no hay que olvidar que detrás de las empresas locales a las que se debe mucho dinero también hay trabajadores». También aseguró que el consistorio no está pagando las mensualidades de la última residencia de ancianos construida por una empresa privada y alquilada por el consistorio.