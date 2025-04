El PP pide que el Ayuntamiento de Valdelacalzada gestione el Centro de Día dada «su grave situación»

REDACCIÓN Martes, 17 de mayo 2022, 08:54 Comenta Compartir

El Partido Popular de Valdelacalzada pide que se rescinda lo antes posible el contrato con la empresa gestora del Centro de Día de la localidad, y que sea el Ayuntamiento el que asuma esta gestión dada «la grave situación que padecen sus trabajadores y usuarios y que ya no permite que el alcalde, el socialista Pedro Noriega, siga mirando para otro lado».

La portavoz del PP en Valdelacalzada, Isabel Aradilla, afirma que el Partido Popular, ha estado en contacto directo con trabajadores y los familiares de los usuarios durante muchas semanas y que fruto de ese contacto directo ha podido saber que la situación del Centro de Día es cuando menos preocupante, con una empresa adjudicataria que está incumpliendo todas las obligaciones suscritas en el contrato.

«Las trabajadoras no cobran y ya se les adeudan dos nóminas, los proveedores no quieren servir los productos, la gasolinera no le da crédito ni los supermercados del pueblo, dada la insolvencia de la empresa. La realidad es que hay escasez de alimentos y los que se suministran son precocinados de mala calidad. Tampoco hay fondos en la tarjeta de repostaje en gasolinera, lo que ha impedido utilizar en los desplazamientos habituales el vehículo que debe llevar cada día a los mayores que tienen problemas de movilidad, hasta el Centro de Día», se lamenta el PP en un comunicado.

Ante esta situación, el PP de Valdelacalzada solicitó al alcalde la dotación de alimentos para la despensa del Centro de Día, porque estaba vacía, petición del Partido Popular a la que se accedió y de momento se están realizando compras y cocinando en el Centro de Día, pero es una situación transitoria», advierten.