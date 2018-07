El picudo rojo también ataca a las raíces de las palmeras

A principios de 2016 se detectó la presencia del picudo rojo en Valverde de Leganés, se talaron varias palmeras y se puso en marcha un protocolo de actuación para prevenir y contrarrestar los efectos de este devastador insecto.

Según José María Franco, técnico municipal responsable del cuidado y mantenimiento de parques y jardines, desde entonces, no hemos tenido que talar ninguna palmera, lo que nos hacía pensar que el problema estaba controlado, que, si no bajábamos la guardia, podíamos plantar cara a la plaga que hoy por hoy no tiene cura, hasta que las investigaciones nos doten de alguna herramienta más eficaz en la solución definitiva del problema.

En todos los casos, el picudo atacó la corona de las palmeras, ahora se presenta una mala nueva. Afirma José María que de forma repentina, una de nuestras palmeras se inclina bruscamente y se queda a poco de caer totalmente al suelo, no solo no hay ningún síntoma externo del ataque del insecto, todo lo contrario la palmera presenta buena vitalidad y aspecto frondoso y saludable, al intentar ponerla nuevamente en pie y desconcertados por la repentina inclinación, se confirma lo inesperado y temido, a nivel del cuello del tronco de la palmera, las larvas del picudo han destrozado el bulbo de raíces en la base del tronco y la palmera ha caído por su propio peso en la zona totalmente podrida por la actividad el parásito.

Se ha alertado al Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz. Hasta la fecha hay pocos o ningún registro del ataque en esta zona de la palmera, y esto ha de ser tenido en cuenta especialmente en palmeras de gran altura por el potencial peligro de caída.