HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finca municipal Doña Blanca, en Don Benito. HOY

Permitida la acampada en Doña Blanca para La Velá de Don Benito

E. Domeque

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento ha autorizado un año más la acampada en la finca municipal Doña Blanca del 10 al 13 de octubre, ambos días incluidos, con motivo de la festividad de La Velá.

Para poder controlar la afluencia de público, los interesados deberán presentar una instancia por Registro de Entrada del Ayuntamiento hasta este 10 de octubre, indicando en la solicitud el nombre de la persona interesada, el DNI, el número de teléfono, así como el número de tiendas o autocaravanas de las que se hace responsable.

El Consistorio dotará la zona de los servicios necesarios para la acampada, una de las costumbres de esta festividad. Se excluye de la zona de acampada la vera del río Ortiga cuyo cauce atraviesa la finca, debido al riesgo de inundaciones en caso de lluvias. En concreto, se prohíbe acampar en la franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz
  8. 8 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  9. 9

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  10. 10 Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Permitida la acampada en Doña Blanca para La Velá de Don Benito

Permitida la acampada en Doña Blanca para La Velá de Don Benito