Permitida la acampada en Doña Blanca para La Velá de Don Benito

El Ayuntamiento ha autorizado un año más la acampada en la finca municipal Doña Blanca del 10 al 13 de octubre, ambos días incluidos, con motivo de la festividad de La Velá.

Para poder controlar la afluencia de público, los interesados deberán presentar una instancia por Registro de Entrada del Ayuntamiento hasta este 10 de octubre, indicando en la solicitud el nombre de la persona interesada, el DNI, el número de teléfono, así como el número de tiendas o autocaravanas de las que se hace responsable.

El Consistorio dotará la zona de los servicios necesarios para la acampada, una de las costumbres de esta festividad. Se excluye de la zona de acampada la vera del río Ortiga cuyo cauce atraviesa la finca, debido al riesgo de inundaciones en caso de lluvias. En concreto, se prohíbe acampar en la franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce.