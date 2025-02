Pedro Piqueras, galardonado con el VI Premio Santiago Castelo

ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 19 de marzo 2022, 09:40 Comenta Compartir

El periodista Pedro Piqueras recibió anoche el VI Premio Santiago Castelo a la trayectoria periodística sumándose a la lista que hasta ahora conforman Pepe Oneto, Victoria Prego, Pepa Bueno, Matías Prats y Luis del Olmo. Con este galardón, el Ayuntamiento de Don Benito reconoce a Piqueras «por su activismo social, trayectoria profesional, además de su compromiso con la información o su ética profesional».

El periodista manchego ha pasado por los informativos de Telecinco, TVE y Antena 3, además de Radio Nacional de España. Asimismo, es ganador de diversos premios a su labor profesional como el Ondas, la Antena de Oro o el premio Eisenhower.

«Un premio como este siempre hace ilusión y sobre todo me crea un agradecimiento a quien lo da porque los premios siempre son gratuitos, es decir, uno no los pide y yo no he hecho méritos para ello aquí, se han acordado de mí y lo agradezco muchísimo», expresó Pedro Piqueras poco antes de la velada cultural en la que se le hizo entrega de este galardón que rinde a su vez homenaje al periodista extremeño José Miguel Santiago Castelo fallecido en 2015.

«Un periodista y escritor, un hombre que falleció demasiado joven y al que hoy le habría encantado estar en este período para poner un poco de sensatez en estas cosas que pasan, hacer el análisis de la guerra y de los comportamientos sociales», dijo sobre Castelo, «es una pena que no esté y tener un galardón con su nombre hace que sea uno de esos premios que tendrá un lugar muy privilegiado en la vitrina».

Coloquio y música

Para la entrega del premio, como en ediciones anteriores, se celebró una charla-coloquio con el galardonado en la que estuvieron representados los principales medios de comunicación audiovisuales, escritos y digitales de la región, entre ellos, el diario HOY con su directora Mar Domínguez. La velada cultural, que completó el aforo del auditorio, contó además con la voz de Soledad Giménez, quien fuera vocalista del grupo Presuntos Implicados, que interpretó varias canciones.