La defensa del investigado por una supuesta agresión sexual en La Codosera pedirá su salida de prisión Imagen de una fiesta en la plaza del ayuntamiento de La Codosera, el pasado agosto. El pasado 12 de agosto se dictó una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido EFE Jueves, 5 septiembre 2019, 17:48

José Duarte, abogado del hombre de nacionalidad portuguesa investigado por la supuesta agresión sexual sufrida por una joven en La Codosera el pasado mes de agosto, pedirá este viernes al juez su inmediata salida de prisión.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Badajoz dictó el pasado 12 de agosto una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido.

La supuesta agresión se produjo en la madrugada del 11 de agosto durante las fiestas locales del municipio. Duarte ha informado de que hoy estaba prevista la declaración de la denunciante y de una amiga, pero sólo se ha producido la primera.

En base a la declaración de la joven y al informe médico-forense, Duarte solicitará la inmediata puesta en libertad de su defendido y, a partir de ahí, el juzgado dará traslado a todas las partes.

Duarte cree que el Ministerio Fiscal, que no ha comparecido este jueves al interrogatorio, no se opondrá a la petición. El juez responderá en los próximos días, pero no hay un plazo fijado para hacerlo, ha precisado el letrado.