Imagen del acto celebrado. HOY
Fuente del Maestre

Participación fontanesa en el II Encuentro Nacional de Hermandades de la Virgen de la Cabeza de España

Redacción

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El pasado fin de semana, los días 8 y 9 de noviembre, la provincia de Granada acogió el II Encuentro Nacional de Hermandades de la Virgen de la Cabeza de España, en el cual estuvo presente la Real Hermandad de dicha titular de Fuente del Maestre.

Además de la representación de la Junta de Gobierno de la hermandad fontanesa, participaron otras llegadas desde Jaén, entre las que se encontraba la de Andújar (la hermandad matriz), y también desde Murcia, Madrid, Toledo, Almería o Málaga.

Las actividades del sábado día 8 tuvieron lugar en la localidad de Colomera (Granada), donde se llevó a cabo el recibimiento oficial, una procesión con la Virgen de la Cabeza y los estandartes de cada Hermandad, y por último, una copa de convivencia.

Al día siguiente, el domingo 9, las actividades se trasladaron a Granada. Allí tuvo lugar una charla histórica sobre la Virgen de la Cabeza en la alta Andalucía, a continuación, se recorrieron las sedes donde había estado la imagen de la Virgen desde su fundación, y finalmente, se celebró una Eucaristía en la Catedral, la cual estuvo presidida por el Arzobispo de Granada, el extremeño D. José María Gil Tamayo, y todos los presentes recibieron la Indulgencia Plenaria con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

Uno de los participantes fontaneses, Juan Manuel López, ha realizado un balance muy positivo de este encuentro, «ha sido un fin de semana especial, donde hemos compartido impresiones con representantes de otras hermandades de la Virgen de la Cabeza, y hemos conocido como celebran su fiesta en diferentes puntos del país».

Te puede interesar

