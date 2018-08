Indignación en Helechosa: «Parece que estuviéramos infectados de garrapatas» 01:28 La alcaldesa de la localidad pacense pide aclarar lo ocurrido al fallecido en Ávila por la fiebre Crimea-Congo y los vecinos se muestran indignados por la imagen del municipio EUROPA PRESS Viernes, 10 agosto 2018, 18:35

La alcaldesa de Helechosa de los Montes (Badajoz), Julia Sánchez, ha pedido que se aclare lo ocurrido al varón de 74 años fallecido la madrugada de este miércoles en el Complejo Asistencial de Ávila a causa de la fiebre Crimea-Congo, tras sufrir una picadura de garrapata al parecer mientras participaba en una actividad cinegética en la localidad pacense.

«Nos sentimos mal porque no sabemos hasta qué punto la noticia ha sido así de esa manera, la gente está enfadada porque nos utilicen para estas cosas cuando realmente no sabemos qué ADN tiene la garrapata, qué tiempo de incubación, que tiempo lleva«, ha señalado Sánchez, quien que ha afirmado que »nunca« ha ocurrido un caso similar en Helechosa.

Además, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha destacado que la Sociedad de Cazadores «ya informó a todos los cazadores de la problemática que podía existir con este tipo de garrapata» el año pasado, por lo que este colectivo está «bien informado».

«Nosotros queremos que se sepa realmente lo ocurrido, por qué ha sido así, porque nosotros la noticia que tenemos no es que tuvieran permiso para hacer lo que hicieron», ha apuntado la alcaldesa en relación a la actividad cinegética que supuestamente llevó a cabo el ahora fallecido.

A este respecto, Sánchez ha aseverado que «es la primera vez» que conocen un caso así teniendo en cuenta que en Helechosa «hay muchísimas monterías y caza mayor«. »El riesgo existe continuamente, pero es la primera vez que ocurre esto, entonces la incógnita es: ¿Vendría la garrapata de otro sitio?«, se ha preguntado.

Igualmente, ha recalcado que «una batida de jabalíes no se puede hacer en esta temporada«, porque la caza mayor se desarrolla entre los meses de octubre y febrero. »Yo sé que batidas de jabalíes no hay en esta época del año, sólo hay permisos de espera cuando hay un daño real, y sé quienes son los que tienen los permisos, lo que no sé es quienes no lo tienen y de qué forma han ido a cazar«, ha remarcado.

Por ese motivo, Sánchez ha añadido que quiere que «todo esto también se investigue y se averigüe por si entre los cazadores locales y del resto de Extremadura y España hay gente que se dedican a hacer cosas que no deben».

Del mismo modo, ha manifestado que han estado en contacto con la Consejería de Sanidad «desde el minuto uno», que hablaron incluso con el consejero José María Vergeles, y les ha trasladado el protocolo a seguir así como que no tuvieran «miedo» porque «en el ratio» del pueblo «no hay nada de contagio ni problemas«.

«Porque eran tres señores cazando en una finca, el contacto se queda ahí en esos tres señores por lo que alarma en la población no existe», ha indicado Sánchez, toda vez que ha lamentado que «la noticia ha sido una alarma cuando no existe en realidad, eran tres personas haciendo una actividad, la gente está tranquila porque nosotros convivimos con los animales».

Por último la primera edil ha mostrado «las condolencias» del pueblo a la familia del fallecido y ha sostenido que «el municipio está con la familia en estos momentos de dolor».

Indignación

Por su parte, los vecinos del pueblo han resaltado que no saben «si la ha cogido aquí». «Yo soy de aquí y nunca he cogido una garrapata, es raro, lo mismo esa garrapata la ha podido coger en otro sitio», ha asegurado un vecino.

Esta afirmación la sostiene otro helechoseño, que ha afirmado que el fallecido pudo haber sido picado «en cualquier sitio», mientras que otro vecino ha detallado que cuando encuentras este animal en el cuerpo «tiras de ella y eso no hay que hacerlo porque se queda la cabeza dentro y es lo que provoca la infección».

«Ha sido un año de mucha agua, de mucha hierba y favorece que la garrapata críe, tampoco nos tenían que haber nombrado por eso, porque ahora Helechosa igual a garrapata, tampoco es eso«, ha lamentado otro lugareño.

Finalmente, otro helechoseño ha asegurado «que la noticia es absurda» porque «perjudica al pueblo». «Parece que estuviéramos infectados de garrapatas, es la primera vez y garrapatas hay por todas partes«, ha concluido.