La papeleta con el número 68898 se llevará el coche expuesto en Las Pasaderas

El Ayuntamiento sigue buscando al ganador del coche Kia Picanto sorteado el pasado 4 de enero en Villanueva de la Serena. Se trata de una iniciativa puesta en marcha dentro de la campaña 'Vuelve a abrazar la Navidad', para incentivar las compras de estos días en el comercio local villanovense. Durante varias semanas, a los clientes se les ha entregado unas papeletas al realizar sus compras, con un número para sorteo de un coche.

Aunque en un primer momento el sorteo iba a ser presencial en la plaza de Las Pasaderas, para evitar aglomeraciones se decidió hacerlo online y en directo a través de las redes sociales del propio Ayuntamiento. Así, tras el sorteo ante la papeleta agraciada ha sido la que lleva el número 68898.

La persona afortunada tiene hasta el próximo lunes para ponerse en contacto con la concejalía de Comercio para reclamar su premio. Además de la entrega del coche, el ganador también obtendrá un año de seguro gratuito valorado en 300 euros, además de la matriculación del vehículo.

Además, en el sorteo también se ha elegido dos números suplentes por si no apareciera la papeleta premiada no aparece en el plazo estipulado. Se trata en primer lugar del 54301 y en segundo lugar el número 74174. En el caso de no aparecer el ganador, el procedimiento a seguir con estos dos números será el mismo que con el primero. El primer suplente dispondrá de cinco días hábiles para reclamar el premio.

Viaje

Por otro lado, la Asociación de Comerciantes (Unicov) ha llevado a cabo el sorteo de tres talonarios de 100 euros cada uno para gastar en los 75 establecimientos asociados, así como un viaje. En este último caso, se trata de un viaje para dos personas, a elegir entre Roma, Madeira o un combinado Asturias y Galicia y que fue sorteado ayer.