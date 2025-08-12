Pakopí inaugura su muestra 'Mosquito Tango' en Oliva de la Frontera

Martes, 12 de agosto 2025, 09:24 Comenta Compartir

P. MIRANDA. La sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge hasta el 7 de septiembre la muestra fotográfica 'Mosquito Tango' del fotógrafo de HOY Pako Pimienta (Pakopí), un paseo por la frontera en clave de western a través de una selección de imágenes con las que pretende también rendir homenaje a sus orígenes y mostrar su trabajo a los vecinos de su pueblo.