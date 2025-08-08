'Paco, el niño que pedalea y anda al cole', el cuento infantil con versión en extremeño La obra infantil se presentó este jueves en Hornachos

R. H. Viernes, 8 de agosto 2025, 13:30 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz colabora en la edición de un cuento para promover la infancia activa y la lengua extremeña. Bajo el título en extremeño 'Pacu, el zagal que da pedalis y camina a escuela', el cuento se presentó ayer en el Auditorio Municipal de Hornachos.

La obra infantil ha sido editada por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla dentro de un proyecto de la Red Española por una Infancia Activa y Saludable (REIAS). 'Paco, el niño que pedalea y anda al cole', título en castellano, cuenta entre sus autores con Javier Brazo-Sayavera, natural de la localidad pacense.

La presentación del libro se enmarcó dentro de una actividad educativa, lúdica y cultural dirigida a público infantil y familiar, en la que tuvo lugar un taller de lengua extremeña y una charla sobre ciclismo y movilidad activa, informa en nota de prensa el organismo provincial.

El diputado delegado de Promedio y alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, participó en el acto como parte importante de la iniciativa. La imprenta provincial ha facilitado la impresión de 2.000 ejemplares de la publicación, la mitad en castellano y la otra mitad en extremeño. Se entregaron ejemplares gratuitos del cuento a todos los menores que participaron en las actividades.

En su intervención, Buenavista destacó los valores educativos y culturales del proyecto y la «colaboración» y «cooperación» entre diferentes colectivos: la REIAS, en la que se integran los autores del libro; el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC), responsable de su traducción al extremeño; y la propia Diputación de Badajoz, «que desde un principio apreció la calidad del proyecto y prestó su colaboración para la edición en papel del mismo».

La Diputación provincial indica en nota de prensa que «viene apoyando desde hace varios años programas de promoción de la lengua extremeña, que pretenden rescatar esas particularidades lingüísticas y culturales de nuestros municipios y de la propia provincia».

Además, y en línea con los objetivos del cuento, destaca la institución provincial que también ha avanzado en el Plan de Sendas Escolares Seguras, dotado con 2 millones de euros. Este Plan prioriza la movilidad peatonal o en bicicleta infantil mediante la ejecución de pasos de peatones, zonas de plataforma única, zonas de sombra y arbolado, entre otros.