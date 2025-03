Paca Barragán, la costurera de las pantarujas de Almendralejo: «El día de las Candelas salía toda la gente a la calle»

G. C. M. Sábado, 21 de enero 2023, 09:18 Comenta Compartir

Aprendió a coser con su madre de niña, por las noches cuando los demás de la familia se habían ido a dormir y a la luz de una lámpara de carburo. «Se nos manchaba la cara de negro y mi madre se reía de mí y yo de ella».

Lleva toda la vida cosiendo, pero nunca ha hecho negocio con ello, «nunca he cobrado», a pesar de tener unas manos prodigiosas para la costura. Pero aún más destacable era su generosidad. Paca Barragán tiene nítidos los recuerdos de su infancia a pesar de tener ya cumplidos los 93. «Mi madre nos hacía trajes blancos a todas las hermanas con las sábanas viejas. Y yo ya de mayor, hacía las camisas para los trajes regionales del grupo Tierra de Barros donde estaban mis niños. Y con las telas más gruesas, hacía los pololos. Y también los geranios para el pelo, porque no había geranios todo el año».

Barragán se ha convertido hoy en historia viva de las costumbres, tradiciones y la vida antigua en Almendralejo. «Yo fui vieja antes que niña, porque era la mayor de los hermanos y mi madre me dejaba al cargo de la comida y de todo. Pero he sido muy feliz», dice esta mujer que tiene un nombre propio y muy reconocido por haber ayudado a mantener las fiestas populares.

Las más conocidas

De su mano han salido las mejores y más conocidas pantarujas que se han confeccionado y que se han ido quemando a lo largo de los años en las candelas cada primero de febrero. «Antonio Díaz se enteró de que yo hacía pantarujas y me encargó una». Así fueron corriéndose las voces y cada año Paca tenía encargos de colegios y asociaciones. «Una vez Santa Ana me encargó un muñeco y luego decían que cómo lo iban a quemar, si era una preciosidad». Pero de la pantaruja que mejor recuerdo guarda es de la doña Rogelia que le encargó López Carrasco, «porque no era un personaje malo». El hombre hasta logró el permiso de la ventrílocua Mari Carmen, 'la de sus muñecos', para poderlo quemar. Ya no cose, pero le gusta recordar y que se mantenga la tradición.

«El día de las Candelas salía toda la gente a la calle, pero eran los hombres los que se quedaban asando los chorizos. Cada uno sacaba lo que podía, lo asaban mientras las mujeres regresaban a sus casas. Se pedían tres deseos, pero solo te concedían uno», recuerda.

Temas

Almendralejo