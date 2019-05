Ostalinda Suárez, nueva directora de la Escuela de Música de Zafra

Ostalinda Suárez es licenciada en Música, siendo su especialidad la flauta travesera. Ejerce como profesora en la Escuela Municipal de Música de Zafra y desde el pasado mes de marzo también es su directora. Asegura que ha vivido la música desde siempre:. «En mi familia vivimos la música desde que nacemos gracias a mi padre; él ha sido todo un ejemplo para nosotros, nos ha animado a vivir de lo que nos apasiona, la música», dice Ostalinda.

Y es que ha sido precisamente su padre, Paco Suárez, quien además de transmitirle esa pasión por la música, le ha dado el relevo en la dirección de la Escuela de Música. «Desde pequeña he estado ligada a ella, me he criado y crecido en esta escuela, me he formado y he trabajado ahí, la siento como mía», dice. El gran ambiente musical que se vive en su casa hizo que Ostalinda comenzara a tener contacto con la música desde los tres o cuatro años. Se formó en la Escuela de Música de Zafra, para luego continuar con la carrera en conservatorios de Mérida y Badajoz. Ha trabajado en varias escuelas de música, hasta que consiguió una plaza en la de Zafra, de la que ahora es la directora tras la jubilación de su anterior director y aprobar el concurso oposición para este puesto. Este nuevo cargo se suma a su trabajo como docente en la escuela. Dice Ostalinda que la escuela está «muy viva, totalmente asentada y funciona muy bien», con lo que su gestión estará basada en «mantener ese hilo pero innovando». En este sentido, como directora se plantea muchos objetivos, entre ellos, y ante la lista de espera con la que cuenta la escuela, cree necesario estudiar detenidamente la situación. «Hacer un sondeo de la demanda que hay y junto con el Ayuntamiento ver las posibilidades que tenemos de agrandar la escuela, pero es algo que hay que estudiar».