Orlando Corzo, nuevo párroco de Valle de Santa Ana

El pasado 16 de junio, el Arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, publicó los nuevos nombramientos pastorales, a través de los cuales nombraba al sacerdote Orlando Corzo Pérez como nuevo párroco de Valle de Santa Ana, Brovales, Valuengo y La Bazana.

Orlando Corzo, que durante los últimos dos cursos pastorales ha sido el vicario parroquial de Fuente del Maestre, ha comentado que «lastimosamente, debido a los cambios que tienen que hacer en la archidiócesis, debo de ir a otro lugar a trabajar y compartir experiencia, pero confieso que pensaba que iba a estar en La Fuente otra temporada, y me cogió con la maleta sin hacer, pero esto es parte de la vida».

Además, el todavía vicario parroquial fontanés ha explicado que «de hecho, los más cercanos a mí, habíamos marcado ya las ideas en las que seguir trabajando el próximo curso. Pero cuando recibí la llamada del Arzobispo para comunicarme el cambio pensé ¡Bendito sea mi Dios! ¡Aleluya!, y no porque esté aquí aburrido, sino todo lo contrario, me he sentido muy bien, pero yo soy de la dinámica de si hay cambios, no hay problema en hacerlo. De todas formas estaré en Fuente del Maestre hasta bien entrado el mes de septiembre».

Sobre los nuevos pueblos donde Corzo realizará su misión, ha detallado que «teniendo en cuenta lo grande que es nuestra Archidiócesis, no conozco su vida pastoral y tampoco la ubicación, tan sólo sé que están cerca de Jerez de los Caballeros, y gracias a Teodoro López, que me ha facilitado información, estoy conociendo su historia. Lo que sí, en pocos días voy a ir con el vicario de zona a conocerlos».

En relación a su paso por Fuente del Maestre, Corzo explica que «ha sido una experiencia positiva en una comunidad viva».