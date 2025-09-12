HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un coche sale ardiendo en la salida de Badajoz y provoca retenciones
VILLANUEVA DE LA SERENA

El organismo Restaura, de Diputación, tendrá una oficina en la localidad

E. Domeque

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística (Restaura) de la Diputación de Badajoz abrirá una nueva oficina en Villanueva de la Serena antes de finalizar el año. Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Ana Belén Fernández, tras una reunión con Saturnino Alcázar, diputado provincial delegado de esta herramienta.

Según explica, este organismo provincial de reciente creación supone un nuevo instrumento al servicio de los consistorios y los ciudadanos en lo relativo a legalidad urbanística. Podrá ejercer en nombre de los ayuntamientos que así lo deleguen las competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadora en materia de urbanismo. También protegerá de responsabilidad administrativa y penal a alcaldes, concejales y personal funcionario en los municipios ante actuaciones ilegales o fuera del ordenamiento.

Para la ciudadanía, puede asesorar previamente sobre actuaciones urbanísticas en suelo rústico, para evitar posibles sanciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El organismo Restaura, de Diputación, tendrá una oficina en la localidad