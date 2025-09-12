El organismo Restaura, de Diputación, tendrá una oficina en la localidad

E. Domeque Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística (Restaura) de la Diputación de Badajoz abrirá una nueva oficina en Villanueva de la Serena antes de finalizar el año. Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Ana Belén Fernández, tras una reunión con Saturnino Alcázar, diputado provincial delegado de esta herramienta.

Según explica, este organismo provincial de reciente creación supone un nuevo instrumento al servicio de los consistorios y los ciudadanos en lo relativo a legalidad urbanística. Podrá ejercer en nombre de los ayuntamientos que así lo deleguen las competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadora en materia de urbanismo. También protegerá de responsabilidad administrativa y penal a alcaldes, concejales y personal funcionario en los municipios ante actuaciones ilegales o fuera del ordenamiento.

Para la ciudadanía, puede asesorar previamente sobre actuaciones urbanísticas en suelo rústico, para evitar posibles sanciones.