Orellana la Vieja y Cheles, lucirán 'Banderas Azules' este verano Playa de Cheles, a orillas del Gran Lago de Alqueva / AYUNTAMIENTO DE CHELES La playa de Cheles, a orillas del Gran Lago de Alqueva, se suma este año a la playa y el puerto deportivo de Orellana REDACCIÓN Martes, 7 mayo 2019, 11:58

La playa de Cheles, a orillas del Gran Lago de Alqueva, ha conseguido este año por primera vez en su historia la distinción europea de bandera azul, un sello de calidad de sus aguas. Tras este hito, Extremadura podrá lucir tres banderas azules este verano: la de Cheles y las de la playa y el puerto deportivo de Orellana la Vieja.

Cheles es un lugar ideal para pasar una jornada de baño en familia. En estas calmadas aguas del Guadiana podemos disfrutar de una tranquila jornada de baño y también de los deportes náuticos. La playa artificial se sitúa a cinco kilómetros de la localidad pacense, a 57 unos kilómetros de Badajoz y después de cruzar Olivenza. Su orilla está rodeada de un ondulado paisaje de encinares. Tiene arena y dispone de sombrillas para protegerse del intenso sol. También se puede practicar windsurf y waterball. Cheles cuenta además con un embarcadero que facilita la navegación en el gran lago y cuenta con chiringuito.

Playa de Orellana / HOY

Orellana renueva

Orellana está considera una de las mejores playas españolas sin mar. Esta costa interior revalida año tras año desde 2010 su bandera azul, un distintivo europeo de calidad, gracias a sus aguas y a los servicios y comodidades que ofrece. El lago formado por las aguas embalsadas del Guadiana ofrece al visitante los servicios necesarios para disfrutar de una completa jornada veraniega. Por la afluencia de público, la zona se convierte los fines de semana en el Benidorm extremeño.

A la playa no le falta de nada. Dispone de merendero público, servicios, vestuarios, socorristas, amplia zona de estacionamiento y varios restaurantes y chiringuitos. Además de las dos orillas de cemento (una de ellas al otro lado de la presa y perteneciente a Campanario) la playa cuenta con un espacio de césped y otro arena que está acondicionando la Confederación Hidrográfica. En el arranque de este verano el Ayuntamiento no cobra estacionar, pero no se descarta empezar a hacerlo en próximas fechas. Orellana la Vieja se sitúa a 140 kilómetros de Badajoz, a 113 de Cáceres y a unos 80 de Mérida. En las comarcas de La Serena y La Siberia también se pueden disfrutar de otras zonas de baño como la Isla del Zújar o la playa de Peloche.