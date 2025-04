La ONCE mostrará su apoyo a la fusión Don Benito-Villanueva con un cupón conmemorativo

E. DOMEQUE Jueves, 3 de febrero 2022, 07:59 Comenta Compartir

La ONCE dedicará un cupón a la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena como apoyo al proceso que en estos días se viven en ambas ciudades. El anuncio lo hizo ayer el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias junto con el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo y el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, en rueda de prensa. En la misma, estuvo presente además el director de la ONCE en Don Benito, Felipe Redondo.

Se trata pues, de una entidad más que se suma a la campaña 'Yo sí me uno'. «De alguna manera queríamos participar del sí, porque hemos colaborado en otras ocasiones y porque creemos en la unión, ONCE es un ejemplo de unión de personas», explicó Iglesias.

Ya anteriormente se habían emitido cupones de las fiestas de Interés Turístico Regional de una y otra ciudad, La Carrerita y La Velá. Sin fecha aún cerrada, el cupón aún no tiene la imagen definida pero representará el proceso de unificación de los dos municipios.

El alcalde de Don Benito señaló que está «enormemente ilusionado que ONCE se sume a los actos promovidos para dar a conocer el proyecto de fusión de Don Benito- Villanueva de la Serena». Mientras que el primer edil villanovense agradeció «el firme compromiso con la fusión por parte de la fundación ONCE».