La ONCE deja más de 288.000 euros en Villanueva de la Serena: «Vender un premio es repartir alegría y eso me emociona»

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

La suerte ha vuelto a sonreir a Extremadura por partida doble, esta vez de la mano del sorteo de la ONCE. Esta institución, con sus premios de loterías, ha repartido dos premios distintos en la región este fin de semana.

El de mayor cuantía ha sido el repartido por el juego del 'Eurojackpot', que ha dejado un premio de 288.934,50 euros en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, en el sorteo del viernes, 31 de octubre.

La vendedora de la ONCE Josefa Pajuelo Carmona es quien ha repartido la suerte con el boleto del 'Eurojackpot' premiado con la segunda categoría (5 números más 1 sol).

Josefa Pajuelo, conocida popularmente como Pepi entre sus amigos y clientes, se mostraba nerviosa y emocionada tras constatar que había sido ella la que había vendido el boleto ganador. Se trata de su primer gran premio dado en la región. «Lo han comentado por WhatsApp mis compañaros, pero hasta que no lo he confirmado en la mañana de este lunes no he sido consciente de que había sido yo la que había dado el premio», explica a HOY.

Pepi lleva cinco años como vendedora en la ONCE, institución a la que es afiliada por sus problemas de visión. Tiene sus puntos de venta en el centro de salud y en el centro comercial Carrefour de Villanueva de la Serena. Fue en este supermercado donde vendió el viernes el 'Eurojackpot' ganador. «Me alegro mucho por el afortunado. Espero que pueda disfrutar del dinero, que siempre se necesita. Dar un premio es repartir alegría y eso es muy emocionante para mí. Estoy muy contenta», manifiesta.

Aunque no sabe la identidad concreta del acertante, apunta a que el agraciado puede ser un vecino de Hernán Cortés, una entidad local menor perteneciente al municipio de Don Benito. «Este lunes han pasado muchos vecinos de allí por mi punto de venta en este establecimiento comercial para comprar cupones y me han comentado que le había tocado a un hombre de allí», sostiene.

¿Qué es el 'Eurojackpot'?

'Eurojackpot' es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El precio unitario de la combinación es de 2 euros.

El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el 'Eurojackpot' junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Otro premio en Badajoz

Este no ha sido el único premio que ha repartido el sorteo de la ONCE este fin de semana en Extremadura. Además del galardón de Villanueva de la Serena, este juego ha llevado la suerte también a la ciudad de Badajoz. Allí la vendedora Pamela Torres Ortiz ha dado un premio de 20.000 euros con la venta de un cupón del número 48639, correspondiente al Sueldazo Fin de Semana celebrado este domingo, 2 de noviembre.

Pamela Torres es vendedora ambulante de la zona centro de la ciudad.Para el próximo sorteo del 'Eurojackpot' de la ONCE, del martes 4 de noviembre, se pondrá en juego un bote de 42.000.000 de euros, para el acertante de los cinco números más los dos soles.