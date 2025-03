La ONCE dedica un cupón a la unión de Don Benito y Villanueva Se trata del sorteo diario que coincide con el primer aniversario de la consulta popular celebrada el 20 de febrero del pasado año

Un vendedor de la ONCE mostraba ayer algunos de estos cupones.

ESTRELLA DOMEQUE Martes, 14 de febrero 2023, 07:26

La unión de Don Benito y Villanueva de la Serena inspira la imagen del cupón que la ONCE está ya repartiendo para su sorteo del próximo lunes, 20 de febrero. Un día en el que se cumple el aniversario de la consulta popular en la que la ciudadanía de ambas poblaciones acudió a las urnas para votar a favor o en contra de esa fusión. Un año después, la organización ha querido celebrarlo con una imagen en la que se ve la iglesia de Santiago de Don Benito junto al logo del Ayuntamiento villanovense y la iglesia de la Asunción de Villanueva en este caso al lado del logo del Consistorio dombenitense. Debajo aparece el nombre Vegas Altas.

«Sí, efectivamente ese nombre se aprobó en la junta de portavoces y será el que vaya incluido en el convenio de fusión», respondía José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, a preguntas de los medios. No obstante, cabe reseñar que la ONCE hace alusión en el texto de ese cupón al aniversario de la unión de las dos poblaciones que no se materializará hasta 2027, según el calendario estipulado.

Los alcaldes de ambas ciudades estuvieron acompañados ayer en el acto de presentación por Fernando Iglesias, Delegado Territorial de la ONCE en Extremadura, que entregó a ambos una réplica enmarcada del cupón. «Lo mejor es comprar dos cupones, uno para cobrarlo y otro de recuerdo», comentaba Iglesias que añadía que la nueva ciudad «será el faro de la comarca».

Suerte

«Es una satisfacción; espero que tengamos suerte y que compremos muchos», manifestaba el primer edil dombenitense, «la apuesta que hacéis por esta zona es devuelta en solidaridad por la población de los dos municipios». Cabe recordar que La Carrerita ya protagonizó un cupón en abril de 2019 y también La Velá en octubre de 2020; a finales de enero de este año, las tradicionales perrunillas villanovenses fueron parte de la serie de dulces típicos. Los dos alcaldes quisieron mostrar su satisfacción por esta iniciativa, que permitirá tener un recuerdo de la conmemoración de este «importante acontecimiento para ambas poblaciones».

«Ha pasado casi un año en el que se ha trabajado mucho y todo está preparado para que en muy poco tiempo esa decisión se convierta en lo que era entonces una aspiración que no es otra que una nueva ciudad», añadía Miguel Ángel Gallardo.

Se trata del cupón diario de la ONCE, que tiene un precio de 2 euros, y del que el próximo lunes, 20 de febrero, saldrán cinco millones de cupones con un premio máximo de 500.000 euros.