Las once cofradías locales dan 2.500 euros de ayuda a Cáritas y Zafra Solidaria Con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos de las campañas navideñas de ambas

ANA MAGRO Martes, 4 de enero 2022, 08:02

Las once cofradías de Zafra han hecho entrega a Cáritas y Zafra Solidaria de un total de 2.500 euros para ayudar a sufragar los gastos extraordinarios ocasionados durante la Navidad.

Esta iniciativa conjunta comenzó en la Navidad de 2020, y este año tiene como novedad que el pasado 7 de diciembre, la Junta Local de Hermandades, órgano en el que están integradas todas las cofradías, organizó el pasado 7 de diciembre una chocolatada solidaria en la plaza de España. El tiempo no acompañó, pero aun así, los ciudadanos estuvieron participando en este evento solidario comprando los churros y chocolate, ascendiendo la recaudación de esta actividad solidaria a 900 euros. «Había quedado pendiente volverlo a repetir para intentar que la recaudación fuese mayor en un día donde las inclemencias del tiempo no impidieran a las personas asistir, pero debido a la situación de casos covid que atraviesa Zafra, se ha decidido no volver a repetir dicho evento, y por tanto las cofradías, a través de sus bolsas de caridad, han aportado lo restante hasta llegar a la cantidad que se habían fijado como objetivo este año», aclaran las cofradías en un comunicado.

La vocal de Caridad de la Junta Local, Dolores Gordillo, como representante de todas las cofradías en esta iniciativa, destaca que ha sido un honor que las cofradías puedan ayudar a sufragar dichos gastos e insiste en que siempre han estado y seguirán estando para ayudar a los más desfavorecidos de la localidad.