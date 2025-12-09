HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
OLIVENZA

El CD de Olivenza acogerá una formación para conductores profesionales

Almudena Parra

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Diputación de Badajoz presentó el ‘Plan Provincial de Capacitación para el Empleo Badajoz en Ruta’, una iniciativa respaldada con una inversión de 320.000 euros íntegramente financiados con fondos propios de la institución.

Este plan está destinado a ofrecer formación gratuita para hacer frente a la escasez de conductores profesionales en la provincia. El diputado del área, Manuel Gómez, y el director del departamento, Vicente Valera, detallaron el alcance de esta estrategia formativa que se desplegará a lo largo de todo 2026.

‘Badajoz en Ruta’ se estructura en dos fases formativas que permitirán obtener los permisos C, CAP y CE, imprescindibles para acceder a empleos como conductor profesional de camiones y tráileres.

El programa permitirá formar a más de 100 personas en la primera fase y contempla la posibilidad de incorporar una cifra similar en la segunda. Para ello, la Diputación aprovechará la red provincial de CID , como son el CID Comarca de Olivenza, Lácara-Los Baldíos, Municipios Centro o Municipios Guadiana, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  5. 5

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  6. 6 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CD de Olivenza acogerá una formación para conductores profesionales