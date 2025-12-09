El CD de Olivenza acogerá una formación para conductores profesionales

Almudena Parra Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz presentó el ‘Plan Provincial de Capacitación para el Empleo Badajoz en Ruta’, una iniciativa respaldada con una inversión de 320.000 euros íntegramente financiados con fondos propios de la institución.

Este plan está destinado a ofrecer formación gratuita para hacer frente a la escasez de conductores profesionales en la provincia. El diputado del área, Manuel Gómez, y el director del departamento, Vicente Valera, detallaron el alcance de esta estrategia formativa que se desplegará a lo largo de todo 2026.

‘Badajoz en Ruta’ se estructura en dos fases formativas que permitirán obtener los permisos C, CAP y CE, imprescindibles para acceder a empleos como conductor profesional de camiones y tráileres.

El programa permitirá formar a más de 100 personas en la primera fase y contempla la posibilidad de incorporar una cifra similar en la segunda. Para ello, la Diputación aprovechará la red provincial de CID , como son el CID Comarca de Olivenza, Lácara-Los Baldíos, Municipios Centro o Municipios Guadiana, entre otros.