El oliventino de 13 años que ha conquistado 'Got Talent' con su violín

Lo suyo con el violín fue un auténtico «flechazo», así lo señala su padre, Francisco Ferrera, cuando nos cuenta que Alonso se enamoró de este ... instrumento hace dos años. «Él tocaba el clarinete, pero vio a una chica con su violín y sintió que tenía que aprender», y así lo hizo.

Alonso Ferrera estará este viernes, a las 22.00 h, en 'Got Talent', y a juzgar por el vídeo promocional de la cadena, tanto Edurne como Risto y Dani Martínez se han quedado con la boca abierta al escucharlo.

Ampliar Alonso en Got Talent España t5

Solo tiene 13 años, es de Olivenza y lleva dos años dedicando su vida al violín. Tanto es así que pasa entre cinco y seis horas diarias practicando en casa, algo que intenta regular su madre, Mª Claudia, para que no abandone sus estudios. «Su madre es su profesora de Secundaria y no quiere que descuide sus estudios», comenta su padre.

Alonso tiene claro que su futuro está en la música, por eso se forma en el conservatorio profesional Juan Vázquez de Badajoz. En estos dos años ya se ha convertido en el músico más joven en ganar el concurso 'Música en cada Rincón', ha participado en conciertos junto a bandas como Bandcover y hasta en conciertos benéficos. Es ahí, precisamente, donde Alonso demuestra que su corazón no solo está enamorado de la música, también de las labores sociales. «Si gana Got Talent quiere donar el premio íntegro a APNABA, la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz», cuenta Francisco. Es el hermano pequeño de Alonso el que le inspira a ello, y es que aunque no le ha sido diagnosticado, muestra ciertos signos del trastorno.

Ampliar La familia Ferrera Vidigal hoy

Habrá que esperar para ver si Alonso se hace con el premio del 'talent', lo que es seguro es que se ha llevado muchos aplausos, éxitos regionales y nacionales, y hasta puede presumir de tener el violín firmado por su ídolo Ara Malikian, a quien conoció personalmente tras su actuación en el Alcazaba Festival.