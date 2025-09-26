HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CASTUERA

Octubre tendrá una completa programación cultural y de ocio en Castuera

Francisco Vázquez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Teatro, música, talleres divulgativos y de sensibilización sobre nutrición y salud, encuentros con autor, presentaciones de libros, cuentacuentos y literatura, diálogos educativos para la memoria y la convivencia y la fiesta de Halloween 'Noche de terror en familia' son las propuestas destacadas en la programación diseñada por la concejalía de Cultura para el próximo mes.

El Ayuntamiento ha presentado la programación cultural, festiva y de ocio para octubre, en la que se incluye una variada agenda de propuestas abiertas a la participación de personas de todas las edades.

La primera actividad prevista es la presentación del libro 'Echar un pulso a Dios', de Juan Antonio Gallardo Ruiz, que se realizará en la biblioteca municipal viernes 3 de octubre a las 19.30 horas.

Para este mismo día, viernes 3 de octubre, está programada una representación teatral muy especial a cargo del grupo de teatro aficionado de la ONCE de Extremadura, Compañía Porciúncula, que pondrá en escena una adaptación de la obra 'La comedia de los enredos', de William Shakespeare.

La representación será en el auditorio del Centro Cultural a las 21.30 horas con entrada gratuita hasta completar todo el aforo.

