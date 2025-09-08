Las obras de la Casa Museo Eugenio avanzan a «buen ritmo»

REDACCIÓN Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las obras de rehabilitación y adecuación de la Casa Museo Eugenio Hermoso en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra avanzan a «buen ritmo» y suponen un «importante impulso» para la preservación y puesta en valor del legado artístico del pintor extremeño.

El diputado del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Badajoz, Abel González Ramiro, visitó el inmueble acompañado por la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Agustina Rodríguez; el gerente de la Fundación Eugenio Hermoso-Legado Rosario Hermoso; el director del área, José Carlos Cobos; el jefe del Servicio de Proyectos y Obras, Juan José Hernández; el arquitecto responsable del proyecto, María López.

La intervención cuenta con una inversión total de 986.455,21 euros y está siendo ejecutada por la UTE Avaqus Emérita-Resgal. En la actualidad, los trabajos se encuentran ejecutados al 23%.

En concreto, el proyecto contempla la transformación de la antigua vivienda del pintor en un espacio museístico que permitirá exhibir tanto sus obras como objetos personales, en el contexto doméstico en el que vivió.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Eugenio Hermoso, en colaboración con la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, que asumen conjuntamente el 50% del coste de la obra. Por su parte, la Fundación será la encargada de planificar, gestionar y dinamizar la actividad cultural del futuro museo.

El inmueble se encuentra en pleno Conjunto Histórico de la localidad, por lo que el proyecto arquitectónico ha sido concebido con el objetivo de integrarse en los recorridos turísticos de Fregenal. Entre las actuaciones más destacadas, se incluye la recuperación de la azotea como mirador accesible.

Asimismo, se recrearán estancias de la casa con mobiliario y enseres de la época, permitiendo una inmersión en el estilo de vida y las costumbres del entorno en el que Eugenio Hermoso desarrolló su vida y obra, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

De forma paralela a las obras de rehabilitación, se está llevando a cabo la restauración de 72 obras pictóricas de Eugenio Hermoso, con un presupuesto superior a los 17.600 euros. Esta labor está siendo realizada por Carmen Vega, de la empresa ABSIDE Conservación Restauración S.L.U., con sede en Alconchel.

Las obras restauradas representan una muestra significativa de la trayectoria y diversidad temática de Eugenio Hermoso, destacando retratos familiares, escenas costumbristas y festividades.