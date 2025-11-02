HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Zona del camino de Los Ranchos. E. D.

Nuevos cortes de tráfico por las obras de la depuradora de Villanueva de la Serena

E. Domeque

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La próxima semana continuarán las obras de la nueva estación de saneamiento y depuración de Don Benito y Villanueva de la Serena. En concreto, se trabajará en la zona del camino de Los Ranchos y la carretera de Entrerríos, por lo que se cortarán al tráfico dichas vías hasta que se terminen los trabajos.

El 3 de noviembre tendrá lugar el primero de los cortes previstos. Será en el camino de Los Ranchos, cuya duración es de tres días, y a partir del miércoles 5 de noviembre, será la segunda interrupción prevista, el de la carretera de Entrerríos. También estará cortado durante tres días.

Tanto por parte de la empresa que ejecuta las obras como desde el Ayuntamiento «se pide disculpas por las molestias que pueda ocasionar a los vecinos de la zona», al tiempo que se señala que se tratará de agilizar al máximo las reformas «para que los cortes de tráfico duren el menor tiempo posible».

