Nuevo reconocimiento para la poeta montijana Francisca Quintana

La poeta montijana Francisca Quintana Vega ha obtenido el único accésit del XLII Premio hispanoamericano de poesía en lengua castellana 'Diego de Losada', convocado por la fundación Diego de Losada, de Rionegro del Puente, Zamora. El acto de entrega de premios tuvo lugar en el ... Palacio de Losada, de Rionegro del Puente, el domingo 8 de octubre.

Son ya muy numerosos los premios y reconocimientos logrados por Francisca, a nivel nacional e internacional, premios de gran prestigio, entre ellos, en los últimos años: el primer premio en el IX Certamen internacional 'Eloísa García Lorca', convocado por la Unión Nacional de Escritores de España en 2021 entre 458 participantes de diversas partes del mundo; también el primer premio en la modalidad A, del X Certamen nacional de poesía 'Jorge Manrique', convocado en Villamanrique, Ciudad Real, en 2017; el tercer premio en el XLIII Certamen poético nacional 'Ciudad de Archidona' en 2021, y un segundo premio, entre 370 participantes, en el XXXVIII Certamen de poesía 'Federico García Lorca', en 2019, convocado por el Centro Cultural Asociación Andaluza de Nou Barris, Barcelona.

«Escribiré poesía mientras viva y Dios me lo permita. La poesía es mi desahogo, mi forma de expresión y mi refugio, a la vez que una fuente de satisfacción constante. He tenido la suerte de obtener premios y reconocimientos a mi obra, pero os aseguro que si no hubiera sido así, hubiera seguido escribiendo, porque al escribir, brotan del alma los sentimientos al desnudo, los más sinceros, revestidos de belleza y, a veces, mezclados con un poco de fantasía. Entonces, se realiza el milagro de crear arte. Porque la poesía es, simplemente, decir las cosas de forma bella», asegura Francisca, que pertenece a la Asociación Cultural Badajoz Contigo, de Badajoz.