El nuevo radar no empezará a funcionar hasta final de año

El nuevo radar todavía no está funcionando.

Estrella Domeque Viernes, 25 de octubre 2024, 08:53 | Actualizado 09:38h.

El nuevo radar urbano de la avenida Antonio Huertas no comenzará a funcionar, al menos, hasta final de año. Así lo explican a HOY desde la Policía Local de Villanueva de la Serena después de la instalación esta semana de la caja en la que se ubicará el cinemómetro. Así, a pesar de ser visible ya para los peatones y conductores que pasan por esta zona urbana de la carretera de Guadalupe, el dispositivo aún no está instalado. De hecho, todavía no han finalizado las obras para su puesta en marcha. En concreto, se encuentra a unos 200 metros del supermercado Al Lado, en una zona de intersección de dos pasos de peatones.

Además, una vez se finalice la obra y antes de iniciar cualquier procedimiento sancionador, se deberá llevar a cabo la calibración del sistema y tramitar los preceptivos permisos para su activación, así como instalar la correspondiente señalética que advertirá de la presencia de este radar. Posteriormente, la Policía Local podrá en marcha una campaña informativa, esto es, sin sanción. Finalizada la fase de pruebas y ya con la documentación pertinente, estará plenamente operativo y sí habrá sanciones si se supera la velocidad establecida en esta vía, que es de 50 km/h.

Seguridad vial

La elección de este tramo para la instalación del radar respondería al elevado tránsito peatonal en la zona, con hasta cinco pasos de peatones, además de un alto número de vehículos ligeros y pesados debido a los diferentes negocios instalados en esta avenida y alrededores.

Cabe recordar que se trata de una cesión aprobada este mes por parte del Consejo Rector del OAR de la Diputación de Badajoz con el objetivo de mejorar la seguridad vial en Villanueva, pero también en Talavera la Real e Higuera la Real, cuyos ayuntamientos también han recibido sendos radares fijos.

El funcionamiento será similar al que se encuentra instalado desde 2020 en la avenida Puerta de la Serena, en el tramo comprendido entre las rotondas de Las Mimosas y la del Palacio de Congresos. Las denuncias serán tramitadas por la Diputación.