Urgente Herida grave una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
Momento del pleno del pasado mes de junio. E. D.

El nuevo polígono de Don Benito se volverá a llevar a pleno el 13 de agosto

Se deja sin efecto el acuerdo plenario adoptado el pasado 8 de julio y se abordará en sesión extraordinaria una nueva adenda

Estrella Domeque

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:07

Nuevo paso, aunque en retroceso, para el nuevo polígono industrial proyectado en Don Benito. Durante la comisión informativa extraordinaria de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada ayer se dejó sin efecto el acuerdo plenario adoptado el pasado 8 de julio. Así se refleja en el acta de la sesión, en la que se aprobó llevar de nuevo a pleno una adenda al convenio firmado en 2022 con la Sociedad de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales.

El objetivo de esta modificación es promover el inicio de las obras de urbanización del polígono industrial Avante, que estará ubicado en el sector SI 1.5 del Plan General Municipal de Don Benito.

Durante la sesión, que tuvo lugar en la Sala de Juntas del Ayuntamiento y que apenas duró cinco minutos, se propuso anular los documentos administrativos previamente elaborados para iniciar el expediente de adquisición de parcelas, aprobar formalmente la adenda al convenio original y facultar a la alcaldesa, Elisabeth Medina Bravo, para su firma.

Nuevas condiciones

Por parte del portavoz socialista, Manuel Gómez, se planteó entonces si esto suponía que el acuerdo adoptado en el último pleno quedaba sin efecto, a lo que la interventora municipal respondió afirmativamente. En ese sentido, argumentó que el nuevo documento incorpora «condiciones mucho más interesantes que el compromiso de ventas futuribles de parcelas». También aclaró que no se comprometerá ningún crédito económico hasta que el polígono esté finalizado.

En respuesta a una nueva pregunta del edil socialista, se confirmó que el asunto será tratado en una sesión extraordinaria de pleno que se celebrará el próximo miércoles, 13 de agosto, a las nueve de la mañana. Un horario para el que el grupo socialista expresó su desacuerdo, al ser en horario matinal, «lo que dificulta la asistencia del público». Además, en el caso de algunos ediles se hace imposible su participación por incompatibilidad laboral.

PP y Siempre Don Benito ya han avanzado su voto favorable, mientras que el PSOE emitió reserva de voto.

