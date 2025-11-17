El nuevo mercado de Villanueva de la Serena recibe ofertas para 12 de los 18 lotes

E. Domeque Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La puesta en marcha del remodelado Mercado de Abastos avanza en este tramo final del año con la finalización del plazo para presentar ofertas a los 18 lotes que han salido inicialmente a licitación. Según recoge el acta de la mesa de contratación, se han recibido ofertas únicamente para doce de esos lotes, que han sido seleccionadas de forma provisional como paso previo a la adjudicación.

Así, no se han presentado ofertas para los lotes 6, 8, 10 y 11, en la planta baja, ni para 17 y 18, en la planta primera. Cabe recordar que esta primera licitación afectaba a 27 puestos del mercado, englobados en 18 lotes.

El canon anual de los doce lotes en los que sí ha habido participación oscila entre 690 y 1.947,51 euros. Los criterios de adjudicación han valorado la oferta económica, pero también la experiencia en mercados de abastos y la trayectoria en el comercio en general. Si bien, solo en uno de los lotes se ha recibido más de una oferta.

La concesión administrativa de los puestos del mercado será por diez años, aunque se podrán prorrogar hasta veinte en total.

Tras esta primera selección, en breve se procederá a solicitar al licitador la documentación necesaria para la adjudicación del contrato, a excepción de la presentada durante la licitación.

Según explicó el Consistorio villanovense, las inversiones de adecuación que realicen los adjudicatarios «podrán compensarse con cargo al canon, facilitando así la puesta en marcha de la actividad».

Por otra parte, ya se ha abierto el plazo de recepción de ofertas para las obras de reubicación de los contenedores soterrados que se encuentran a las puertas del Mercado de Abastos. Una actuación que el Ayuntamiento justifica con el objetivo de «mejorar el aspecto en esta zona céntrica». Además, la documentación señala que la capacidad de los contenedores actuales imposibilita hacer frente a puntas de producción de residuos estacionales o en días señalados.

Se trata de cuatro contenedores soterrados de residuos orgánicos, envases de plástico, papel y resto. Según recogen los pliegos, la nueva ubicación será en la zona de aparcamientos del antiguo Hospital Santa Justa, actualmente sin actividad. En concreto, será en una zona próxima a la valla de acceso.

El presupuesto base de licitación es de 67.106 euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución se estima en dos meses, a contar desde la formalización del contrato.

