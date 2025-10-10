Las nuevas viviendas sociales de Almendralejo siguen sin uso al carecer de luz y agua La suministradora indica a los inquilinos que necesitan el número que identifica la casa para dar de alta el suministro

Paco Galeano Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En unos días se cumplirá un mes del acto de entrega de llaves y documentación por parte de la Junta a los adjudicatarios de las 24 viviendas sociales que la Administración regional había construido junto a la estación de Renfe de la ciudad.

Ahora, varias semanas después, los adjudicatarios denuncian que no han podido hacer uso aún de las mismas al carecer el edificio tanto de luz como de agua. A pesar de que desde la Junta defienden que los inquilinos tuvieron conocimiento antes de la entrega de llaves de los pasos a seguir para poder contar con los suministros necesarios, los interesados han hecho pública la imposibilidad de dar de alta la luz al no contar sus viviendas con el Código Universal del Punto de Suministro (CUPS). Una clave alfanumérica que identifica de forma única cada conexión de luz o gas, y que va ligada a la vivienda y no a los propietarios.

CUPS tras la revisión

Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de estos procesos, el CUPS se adjudica una vez pasada la revisión necesaria por parte de la distribuidora, algo que suele producirse cuando las obras están cerca de su conclusión, por lo que todo apunta a que esta revisión pueda seguir pendiente por una falta de previsión.

La Junta se defiende y señala que «entiende la preocupación de los vecinos y está actuando desde la pasada semana para resolver la situación». Añaden estar en contacto con el Ayuntamiento y la suministradora con el fin de agilizar los trámites para que los vecinos pueden habitar las viviendas lo antes posible.