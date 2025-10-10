HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos familias están viviendo de esta forma al no tener dónde ir. P. G.

Las nuevas viviendas sociales de Almendralejo siguen sin uso al carecer de luz y agua

La suministradora indica a los inquilinos que necesitan el número que identifica la casa para dar de alta el suministro

Paco Galeano

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En unos días se cumplirá un mes del acto de entrega de llaves y documentación por parte de la Junta a los adjudicatarios de las 24 viviendas sociales que la Administración regional había construido junto a la estación de Renfe de la ciudad.

Ahora, varias semanas después, los adjudicatarios denuncian que no han podido hacer uso aún de las mismas al carecer el edificio tanto de luz como de agua. A pesar de que desde la Junta defienden que los inquilinos tuvieron conocimiento antes de la entrega de llaves de los pasos a seguir para poder contar con los suministros necesarios, los interesados han hecho pública la imposibilidad de dar de alta la luz al no contar sus viviendas con el Código Universal del Punto de Suministro (CUPS). Una clave alfanumérica que identifica de forma única cada conexión de luz o gas, y que va ligada a la vivienda y no a los propietarios.

CUPS tras la revisión

Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de estos procesos, el CUPS se adjudica una vez pasada la revisión necesaria por parte de la distribuidora, algo que suele producirse cuando las obras están cerca de su conclusión, por lo que todo apunta a que esta revisión pueda seguir pendiente por una falta de previsión.

La Junta se defiende y señala que «entiende la preocupación de los vecinos y está actuando desde la pasada semana para resolver la situación». Añaden estar en contacto con el Ayuntamiento y la suministradora con el fin de agilizar los trámites para que los vecinos pueden habitar las viviendas lo antes posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz
  8. 8 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  9. 9

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  10. 10 Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las nuevas viviendas sociales de Almendralejo siguen sin uso al carecer de luz y agua

Las nuevas viviendas sociales de Almendralejo siguen sin uso al carecer de luz y agua